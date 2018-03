Cara a cara entre ministros: Diversidad sexual, migración y alza de VIH entre las principales prioridades del próximo gobierno

A partir de las 8:30 de la mañana los ministros y subsecretarios de las distintas carteras se reunieron con los futuros secretarios de Estados.

Una de las más relevantes que se realizaron durante esta jornada fue la concertada entre el ministro del Interior Mario Fernández y el futuro secretario Andrés Chadwick quienes se dieron un fraternal abrazo como ejemplo de lo que fue una “distendida conversación”, como la catalogó el próximo jefe de la cartera.

“Para nosotros es importante recibir los antecedentes, cosas que se han estado haciendo e impulsando, porque nuestra voluntad no es dar vuelta la página y empezar de cero, sino que tomar todo lo positivo y perfeccionar lo que es necesario hacerlo, y desarrollar nuestras políticas públicas a futuro”, afirmó Chadwick en un punto de prensa dado en La Moneda.

Uno de los tópicos que el mismo Chadwick consideró como relevante para la próxima administración es el conflicto en La Araucanía. “Una de las áreas del ministerio hace relación orden público, seguridad y actos de violencia, que nosotros hemos catalogado como terroristas. Creemos que podemos dar una respuesta que es indespensable que sea más eficiente, resguardando el derecho de las personas y de las víctimas de la violencia”, afirmó el próximo ministro del Interior.

Sin embargo, el tema migratorio fue uno de los elementos que más resaltó quien también estuvo a cargo de este ministerio durante el primer período presidencial de Piñera. “Esperemos que asumamos el próximo 11 de marzo, migración es de máxima relevancia y prioridad, porque no es posible que el Estado de Chile no tenga una política migratoria. Es necesario establecer controles migratorios más eficaces para que no sea una situación que nos afecte y ponga en riesgo el desarrollo y seguridad del país”.

Finalmente, como ya se había adelantado, la modernización de Carabineros es otro de los desafíos prioritarios de la cartera durante los próximos cuatro años. “Modernizar la institución es fundamental para el país, no sólo en control administrativo y de gestión y operación; sino que también modernización tecnológica y de recursos para que puedan hacer bien sus labores”, resaltó.

Otras prioridades del próximo gobierno

Diversidad sexual pero no matrimonio igualitario

A la salida de la reunión con la actual ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, la secretaria de Estado entrante, Cecilia Pérez, afirmó que la agenda de género es prioridad. “Siempre ha estado en la preocupación del Presidente Sebastián Piñera la reivindicación de los derechos de todas las personas, y por cierto, la agenda de diversidad de género. Lo hicimos en el primer gobierno cuando presentamos el proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Pareja”. Sin embargo, respecto al matrimonio igualitario, Pérez argumentó que se dejará que la discusión se de en el Congreso.

VIH- vacunas y listas de espera

La ministra de Salud, Carmen Castillo, junto a los subsecretarios de la cartera se reunieron con el futuro titular de la cartera, Emilio Santelices, quien afirmó que se conversó sobre el alza de transmisión de VIH y el proceso de vacunación por la influenza. El futuro ministro también afirmó que quizo "interiorizarme de inmediato de los niveles de listas de espera, de pacientes quirúrgicos No GES que oscilan entre los 230 mil y 250 mil enfermos, y las listas de espera no quirúrgicas".

Mujeres: ningún paso hacia atrás

"La brecha salarial se ha convertido en uno de los temas más prioritarios para las mujeres. Pienso que todos compartimos”. afirmó la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. En cuanto a los cuestionamientos que ha recibido al no ser partidaria de la ley de aborto en tres causales, afirmó que "tal como dijimos en el mes de enero y desde luego vamos a cumplir con la ley (…) hay muchos pasos que dar, muchos adelante, ninguno hacia atrás".