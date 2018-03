Cónclave de ministros en Hacienda: Nicolás Eyzaguirre ratifica que los próximos trimestres serán muy positivos

"Más allá de los dimes y diretes, vivimos en un país con una economía chica y abierta, y nos tocaron momentos duros en el comercio exterior. La situación se revirtió al final del gobierno, al punto de que la proyección de crecimiento de 3 %, será superada y llegará a 4 % n el primer trimestre".

Quien así se expresó fue el ministro de hacienda, Nicolás Eyzaguirre, tras la reunión que sostuvo este jueves con quien le sucederá en el cargo, desde el próximo 11 de marzo: Felipe Larraín.

"El ministro Felipe Larraín es un economista competente, que sabe leer con claridad las finanzas públicas. Creo que los retos del ministro Larraín son salud, inversiones y descentralización", expresó Eyzaguirre a la prensa acreditada.

Eyzaguirre ratificó que es "esclavo de mis palabras", confirmando que los próximos dos trimestres "serán muy buenos en términos de crecimiento para Chile".

"El final de la foto nosotros (la gestión de la presidenta Michelle Bachelet) salimos favorecidos. Independiente que yo no comparta su pensamiento político, a mí no se me ocurriría culpar a los integrantes del equipo económico entrante, sobre la baja en la bolsa de Santiago en febrero", comentó uno de los funcionarios clave en la gestión de Michelle Bachelet.