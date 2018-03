Cómo entregar la información correcta en un CV

Lograr el interés del reclutador en la primera revisión del currículum vitae (CV) es fundamental para entrar en un proceso de selección laboral, pues en muchas ocasiones postulantes con experiencia en el área requerida son desestimados por cometer pequeños errores en la presentación de sus antecedentes.

Según la empresa de reclutamiento especializado Michael Page, 90% de los currículums no entrega información concreta del desempeño profesional del candidato.

Los especialistas recuerdan que no existe un formato de CV único, pero es importante que, independiente del tipo elegido, no supere las dos hojas, muestre la trayectoria laboral claramente y deje fuera los atributos en habilidades blandas, ya que no es una medición objetiva.

“Ocupar bullets points para presentar la información de manera que facilite el entendimiento. Si se necesita más espacio, jugar con los márgenes de la hoja, pero el perfil debe ser descrito en pocas palabras”, señala Claudia Falcón, consultant – engineering and Manufacturing de Michael Page.

Teniendo claro los aspectos formales del CV, el candidato debe concentrarse en el contenido. ¿Cuál es la información que debemos incluir? La consultora recomienda:

Nombre y datos de contacto en hoja principal.

Puedes incluir un resumen, máximo de cuatro líneas, que considere los aspectos fundamentales de tu perfil (profesión, post-títulos, rubros y áreas en las que te has desarrollado y foco profesional de tres a cuatro elementos). Si manejas un segundo idioma, inclúyelo aquí.

Detalla tu trayectoria laboral desde lo más reciente a lo más antiguo, incluyendo las fechas que te desempeñaste en cada rol. Puedes agregar una línea con información concreta de la empresa para mejor entendimiento del reclutador.

Agregar tres o cuatro responsabilidades de una manera que explique tu rol.

Detalla los logros obtenidos que se sustenten con un indicador o una cifra abarcando conceptos de: rentabilidad, costos, ahorros, proyectos, eficiencia, innovación, productividad. ¡El objetivo es que esta información hable por sí sola!

Estudios académicos y cursos.

Datos personales que quieras agregar, como pasatiempos u otros.

Es importante que, avanzando a una etapa posterior, el candidato explique de manera más simple su rol y experiencia laboral, siendo consistente con el contenido entregado en el resumen de sus antecedentes laborales.