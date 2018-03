“Guardianes de la Galaxia”: Tuiteros explotaron en llanto al enterarse de que el querido "Groot" está muerto

Las películas de superhéroes son bastante comunes, sobretodo si vienen del mundo de Marvel.

Sin embargo, en 2014 “Guardianes de la Galaxia” cautivó a miles de fans al enfrentarlos a un nuevo tipo de personajes: un grupo de clandestinos, fugitivos de la justicia, un humano sin poderes, un mapache y un árbol viviente.

“Groot”, el carismático personaje con ramas y mirada inocente, conmovió a miles de espectadores cuando se sacrificó para salvar a sus compañeros y de paso, salvar a la galaxia durante la primera entrega.

Si bien el héroe de la película había muerto, casi al final, nos “mintieron” al hacernos creer que sus ramas crecerían nuevamente. De hecho, el mundo estuvo engañado durante cuatro años creyendo que "Groot" vivía una nueva juventud.

Ya en la segunda parte, nos mostraron el nuevo comienzo del querido “Baby Groot". Pero, a pesar de que todos lo vimos revivir, esto resultó ser un gran engaño.

Su creador, James Gunn, lo confirmó en Twitter, luego de que una seguidora le hiciera una piadosa pregunta: “A quién salvaría, a Groot o a un Porg”, en referencia a los tiernos personajes de “Star Wars: Los últimos Jedi”. Por ahí otro usuario hizo mención a que si matas a un Porg, este no revive, no como la suerte del amigo árbol.

First Groot is dead. Baby Groot is his son.

— James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2018