Llaman a donar sangre para ayudar a lesionados tras volcamiento de bus en Valparaíso

Minutos después que los relojes marcaran las 10:20, un bus de la empresa Lago Peñuelas que viajaba de San Antonio a Valparaíso tomó la curva de la calle Santos Ossa y se volcó. ¿Saldo? 47 lesionados. Por lo mismo, el llamado que hace la autoridad es a donar sangre para quienes lo necesiten.

Ese fue al menos el llamado del Servicio de Salud de Valparaíso, entidad que invitó a los donantes a acercarse a la calle Blas Cuevas 985, en la subida El Litre, para así ayudar a los heridos más graves del accidente. El llamado es a reservar cita en los números (32) 2571678 y (32) 2571660 para evitar problemas a la hora de colaborar.

Cabe mencionar que entre ellos se encuentra un hombre de 54 años que viajaba en el bus es el más grave: está internado con riesgo vital en el Hospital Van Buren. "Ha sido operado, tuvo lamentablemente la amputación de su antebrazo, una fractura de pelvis, un compromiso toracoabdominal severo y lesiones del cuero cabelludo", dijo el director de ese recinto, David Gutiérrez.

Asimismo, se informó que hubo cuatro menores con lesiones severas, pero sólo uno de ellos, un niño de 8 años, fue a parar a la UCI de ese hospital. Se trata de Alex Rojas, de San Antonio que según el mismo doctor Gutiérrez, fue intervenido y hasta la tarde de este jueves se encontraba estable dentro de su gravedad.

Camioneta fiscal

Pese a que el grueso de los lesionados eran pasajeros del bus, la preocupación de las autoridades también se centró en tres carabineros que viajaban en la camioneta, perteneciente a la unidad SIP de Quillota.

Se trata del teniente Eduardo Serón San Martín, el sargento segundo Jorge Ahumada Zuñiga y el cabo segundo Pablo Guzman Zuñiga, quienes tuvieron lesiones de diversa gravedad. De hecho, uno de ellos quedó atrapado en el vehículo por varios minutos antes de ser rescatados. Los tres fueron derivados al recinto médico de Valparaíso y quedaron con lesiones leves.

Carabinero que conmovió a todos

Hablando de uniformados, uno que emocionó a todos por su gesto fue el cabo segundo Freddy Gómez Vega (35), de la Sección Fuerza de Tarea de la V Zona. Cuando llegó al lugar del accidente, vio a un hombre en estado de shock. Sin pensarlo dos veces, lo abrazó para contenerlo. Justo en ese momento le sacaron una foto, pero él ni cuenta se dio.

"Él viajaba con su nieta y con su esposa, entonces le presté ayuda y lo trasladé a una ambulancia. Se encontraba desesperado, yo me percaté de eso. Y como uno igual es hijo y es padre, uno se pone en ese lugar y no me gustaría estar así como estaba él. Ahí le pregunté si lo abrazar y me dice que sí. Los dos lloramos", confesó a Publimetro el carabinero.

Futuro penal del conductor

Una vez que se tuvo la certeza que todos los lesionados habían sido derivados a centros asistenciales, se inició el trabajo de peritaje de parte de la SIAT de Carabineros que analizará el video del volcamiento y los testimonios de los pasajeros que iban arriba del bus.

Tras comprobar que el conductor de la máquina quedó sólo con lesiones menores, el fiscal a cargo del caso, Gonzalo Marks, dispuso su detención hasta este viernes, jornada en la que se formalizará por cuasi delito de lesiones graves gravísimas.