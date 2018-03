Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia debido a las nuevas armas nucleares de Putin

El anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto a que ha desarrollado una serie de nuevas armas nucleares que no pueden ser interceptadas por el enemigo ha generado un ambiente de tensión en su relación con Estados Unidos.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el dirigente ruso dijo que las nuevas armas representan un salto enorme en tecnología militar y volvería obsoleto el sistema de defensa antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos.

La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Heather Nauert, respondió que el anuncio de Putin es irresponsable y que rompe con el tratado de 1987, un acuerdo histórico entre ambos países para limitar los misiles de alcance intermedio.

Además, se refirió al video que acompañó el mensaje del presidente ruso donde se reproducía un ataque a Estados Unidos. "Es algo muy desafortunado. No consideramos que sea la conducta de un actor internacional responsable”, indicó Nauert.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las nuevas armas anunciadas por Rusia, además de la situación en Siria.

Según la oficina de Merkel, ambos líderes mostraron su preocupación por las nuevas armas presentadas por Putin “y sus consecuencias negativas para los esfuerzos internacionales de control de armas”.

El gobierno del presidente Donald Trump planea venderle 210 misiles antitanque a Ucrania para ayudarle a defender su territorio de Rusia, un incremento sustancial en la ayuda bélica de Estados Unidos a las fuerzas militares ucranianas.

El Departamento de Estado dijo al Congreso que planea aprobar la venta de 47 millones de dólares en armas. Los legisladores cuentan con 30 días para bloquear la venta, pero no se prevé que lo harán. Desde hace tiempo, congresistas de ambos partidos piden que el gobierno venda estas armas.

El anuncio fue efectuado el mismo día que el presidente ruso Vladimir Putin indicó que su país ha desarrollado nuevas armas nucleares que dice no pueden ser interceptadas por el enemigo.

En su notificación al Congreso, el Departamento de Estado dijo que planea vender 37 unidades de lanzamiento junto con los 210 misiles Javelin, de fabricación estadounidense.

Pero esto no queda ahí, ya que la embajada de Rusia en Washington, en un tono desafiante y diplomáticamente peligroso, llamó a los ciudadanos estadounidenses a participar en un concurso para dar nombre a las armas de Putin.

“Participe en el concurso anunciado por Vladimir Putin para dar nombre a un nuevo misil de crucero ruso de alcance global, un vehículo subacuático no tripulado y armas láser”, escribieron.

