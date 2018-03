Descubren "súper colonia" de 1,5 millones de pingüinos en la Antártida

Los pingüinos son parte de la lista de especies que han visto su población disminuir producto de la acción del ser humano. Sin embargo, el descubrimiento de una "súper colonia" de 1,5 millones de pingüinos en la Antártida le da nuevas esperanzas a la especie.

Científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) realizaron el hallazgo en los islotes Peligro (Danger Islands en inglés), sitio donde debido a su dificultad de acceso no ha llegado la acción humana como en otras zonas del polo sur.

Antarctic Penguin hotspot discovery fuels need for marine reserve: Scientists have discovered a thriving colony of more than 750,000 Adélie penguins, where the impacts of #climatechange have not yet been felt and there is little human activity: https://t.co/4ODWEcaCPo pic.twitter.com/3n0smlmV0X

