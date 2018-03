Paro de profesores por deuda histórica pone en riesgo inicio de clases en nuevos colegios "estatales"

Ayer se anunció con bombos y platillos el inicio del nuevo Servicio Local de Educación Barrancas, el cual será el nuevo administrador de los colegios que, en las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, dejaron de ser sostenidos por las municipalidades y ahora pasaran a depender del Estado a raíz de la nueva Ley de Educación Pública.

Sin embargo, 997 profesores de las tres comunas, luego de votar en un plebiscito, anunciaron un paro indefinido de actividades a contar del lunes 5 de marzo, día que se tenía previsto el inicio oficial del año escolar.

Los docentes exigen el pago de una deuda previsional de 13 mil millones de pesos que se arrastra desde administraciones municipales anteriores, especialmente de la comuna de Cerro Navia.

"Es una decisión ya tomada por parte de los colegas, y si de aquí a mañana (viernes) no hay una respuesta clara y categórica que resuelva el problema, podemos desde ya avisar a los apoderados de estas tres comunas que el día lunes no deben mandar a sus niños al colegio, porque no hay clases", afirmó el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Sin embargo, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó a Publimetro que la situación de la comuna producto de las deudas de la administración anterior "era catastrófico. Sin embargo lo que se señala la ley es que si la deuda no pudo ser pagada al momento de traspaso, esta sería cancelada por el Mineduc, como establece la ley. Realizamos las gestiones y hoy están todas las condiciones para que las clases puedan comenzar de buena forma el próximo lunes 5 de marzo".

Situación que fue confirmada por el director del SLE, quien afirmó que las auditorias fueron efectivamente entregadas por la actual administración comunal y que no debiese haber problema con el pago de la deuda.