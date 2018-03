Nuevo tiroteo en EEUU: dos muertos tras disparos en universidad de Central Michigan

Durante la jornada del viernes, alrededor de las 9:30 hora local, se registró un tiroteo en la Universidad Central de Michigan, EEUU, en el dormitorio de Campbell Hall al norte del campus, que dejó dos víctimas fatales.

"La policía de CMU confirmó que dos personas recibieron disparos fatales en Campbell Hall en el campus esta mañana. Los difuntos no son estudiantes y la policía cree que la situación comenzó a partir de una situación doméstica. No hay lesiones adicionales", informó al universidad en su cuenta oficial de Twitter.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0 — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

De acuerdo con la policía de Mount Pleasant el sospechoso se encuentra prófugo y se trataría de "un hombre negro de 19 años de edad, de aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de alto. Está usando jeans amarillo mostaza y una sudadera azul. Quizá se quitó la sudadera azul. Se le considera armado y peligroso. Si ves al sospechoso, no te acerques a él. Llame 911".

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018

En la zona de la emergencia se encuentra la policía junto al Departamento del Sheriff del Condado de Isabella y la policía de la universidad investigando tanto por vía terrestre como aérea.

El centro de alumnos de la universidad llama a sus compañeros a permanecer adentro de sus piezas con las puertas cerradas. "No deje el edificio en el que se encuentre o camine alrededor del campus", tuiteraron.

⚠️Everyone please stay inside and lock your doors. Do not leave the building you are in or walk around campus ⚠️ — CMU SGA (@CMUSGA) March 2, 2018

En desarrollo…