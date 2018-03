Con Evo a la cabeza: Bolivia define la delegación oficial que viajará a La Haya

La Cancillería de Bolivia terminó de definir a los invitados a la delegación oficial que viajará a La Haya, Holanda, para acompañar al equipo jurídico en la fase de los alegatos orales de la demanda marítima contra Chile entre el 19 y 20 de marzo. Se confirmó que estará encabezada por el Presidente Evo Morales.

El Gobierno invitó a cuatro expresidentes, dos excancilleres, dos gobernadores, al nuevo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, un empresario, dos legisladores, dos rectores de universidad y una dirigenta campesina para formar parte de la delegación oficial de Bolivia.

El canciller Fernando Huanacuni aseveró que la delegación representará a todo el país. También confirmó que el Pesidente Evo Morales encabezerá la delegación, según informó La Razón Digital.

"Las características (de la delegación) es que esté presente toda Bolivia, no solo de un solo lineamiento político, sino, también que represente toda la diversidad, no solamente cultural sino de Bolivia entera. Por eso, hemos invitado a los cuatro expresidentes, ex cancilleres, los presidentes de la Asamblea Legislativa, al gobernador Rubén Costas de Santa Cruz, al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu", dijo Huanacuni al canal estatal Bolivia Tv.

"Banderazo"

Además, en Bolivia se alista una serie de actos para acompañar los alegatos orales. Para el 10 de marzo está previsto el denominado ‘banderazo’, que consiste en extender en la carretera La Paz-Oruro la bandera de la reivindicación marítima más larga del mundo, y vigilias durante las horas de los alegatos orales, que serán de 05.00 a 08.00 hora boliviana.

Consultado el expresidente Mesa sobre cómo llega Bolivia a esta última fase del juicio, señaló que con la misma solidez que mostró en los alegatos durante la Demanda Preliminar de Incompetencia presentada por Chile en 2015.

"El trabajo del equipo jurídico ha sido serio, está bien fundamentado y ha preparado adecuadamente argumentos y contraargumentos desde la Memoria de 2014 hasta el conocimiento de los documentos presentados por Chile", dijo durante una entrevista publicada hoy en La Razón en su edición impresa.

La lista de la delegación es la siguiente:

Las invitaciones fueron cursadas a: los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Guido Vildoso; los excancilleres Gustavo Fernández, Javier Murillo de la Rocha; el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas; los rectores la Universidad Católica Boliviana de La Paz (UCB), Flavio Escobar, y de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos; el nuevo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi; la dirigente de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores; los presidentes de las cámaras Baja y Alta, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, además de Costas y Urquizu.