Las impactantes imágenes que deja la "bomba ciclónica" en su paso por la costa de EEUU

Una tormenta feroz que inundó las calles, rompió árboles y dejó sin electricidad a más de 1,8 millones de hogares y las empresas siguieron azotando la costa atlántica de los EEUU recién comenzando el fin de semana.

Al menos 5 personas han muerto por la tormenta, al caer árboles y ramas y para las primeras horas del sábado todavía había 2.3 millones de clientes sin electricidad en 12 estados del noreste.

Numerosas carreteras fueron cerradas debido a escombros, árboles caídos y líneas eléctricas, incluyendo carriles en la I-95 fuera de Washington, D.C.

El sábado, se esperaba que los vientos bajaran lentamente a medida que la tormenta avanzaba hacia la costa. Los meteorólogos dijeron que la lluvia y la nieve llegarían a su fin poco a poco, colgando más tiempo en el sur de Nueva Inglaterra.

Se esperaba que los vientos siguieran viento en popa desde Washington hasta Boston , un día después de que derribaran los trailers y superaran los 50 mph, con ráfagas de 80 mph a 90 mph en Cape Cod.

