¡Atención fanáticos! Netflix renueva Black Mirror para una quinta temporada

A través de un video, Netflix confirmó que Black Mirror, la antología creada por Charlie Brooker tendrá una nueva temporada aunque no se reveló la cantidad de episodios ni la fecha de estreno.

En el registro, aparecen algunos de los capítulos de anteriores entregas de la serie y termina con un mensaje que hace referencia a un episodio de la segunda temporada: Be Right Back (Ahora mismo vuelvo), que protagonizaban Hayley Atwell y Domhnall Gleeson.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018