El drama de 62 haitianos con prohibición de entrar a Chile y que desde el viernes están durmiendo en el aeropuerto

En el área de vuelos internacionales del Aeropuerto Arturo Merino Benítez hay 62 haitianos que desde el viernes pasado no pueden hacer nada más que moverse por un par de metros del terminal aéreo, sin tener acceso a duchas, ropa para cambiarse o incluso el dinero que traían. Ello pues no fueron admitidos para ingresar al país y la única opción que les queda es devolverse. ¿El problema? No tienen acceso a sus maletas, no les han informado nada y no saben cuándo podrán regresar a Haití.

El caso lo cuenta Lyné Francois, encargado de asuntos sociales en Organización Sociocultural de los Haitianos en Chile, (Oschec). Él es haitiano y vive en Chile desde hace varios años, por lo mismo ha querido colaborar con sus compatriotas, tratando de canalizar la poca información que maneja de parte de la PDI y de la aerolínea Law.

Sin acceso a ropa ni duchas

Gentileza

Según narra a Publimetro, la odisea comenzó el viernes 2 de marzo, día en que un avión proveniente de Puerto Príncipe, Haití, desembarcó en el aeropuerto de Santiago. Pese a que la mayoría de los pasajeros fue admitido, hubo un problema con 62 ciudadanos, los cuales -al parecer- tuvieron problemas con algunos documentos.

"Del total, hay 18 mujeres. No hay niños", detalla Lyné, la persona que busca ayudarlos en este caso. Sostiene que la razón por la que creen que están en esta situación es "falta de antecedentes" y que aunque ya saben que es muy probable que regresen a su país, no han tenido información de la aerolínea. ¿Lo peor? Declara que les fueron requisados sus pasaportes y tampoco tienen acceso a sus maletas, por lo que no pueden acceder a ropa para cambiarse, toallas para lavarse o dinero para comprar comida y otros enseres.

"No se pueden bañar, las mujeres no se pueden cambiar porque no están con sus maletas", denuncia Lyné.

Aclara, de todas formas, que distintos grupos de colaboradores con haitianos se han interesado en el caso y han aportado un granito de arena para poder alimentarlos. "Traen comida para ellos todos los días a las 14:00", precisa.

Versión de la PDI y aerolínea

Consultados sobre esta materia, la PDI indicó a Publimetro que en estos pasajeros se comprobó que había documentos que no permitían su ingreso al país.

"Oficiales de la unidad de inmigración impidieron su ingreso al territorio nacional una vez que se comprobara el porte de documentación fraudulenta relativa a sus reservaciones hoteleras", señalaron desde la policía civil.

Agregaron que "es un procedimiento normal cuando una persona no cumple con los requisitos para ingresar al país según ley migratoria".

Asimismo, comentaron que la espera de varios días por el regreso se debe a que son las aerolíneas las encargadas de embarcarlos.

Por su parte, desde la aerolínea Law, aclararon a este medio que "los pasajeros son de nuestra aerolínea y serán retornados a su país en un vuelo que sale hoy a las 23.00".

Agregaron además que todos "han sido debidamente protegidos como lo exige el contrato".

Acusan malos tratos

Pese a lo anterior, uno de los problemas que acusan los haitianos retenidos es el mal trato y la desinformación que han recibido en la zona en la se encuentra.

En un video que enviaron a la redacción de Publimetro se puede ver cómo una mujer se desmaya ante la mirada de personal que los resguarda, sin que nadie haga algo.

"Les quitaron los pasaportes y no nos dijeron para cuándo están acá, no nos han dicho hasta cuándo (se regresan)", acusa Lyné. Asimismo, declara que la aerolínea no ha tenido ningún acercamiento con ellos para avisarles cuándo retornar a Haití.

Cabe precisar que justo este lunes en la mañana, Law anunció que suspenderá por 15 días los vuelos desde Puerto Príncipe a Santiago ante el gran número de sus pasajeros que ha sido declarado inadmisible por las autoridades chilenas.

"Dado que la masiva declaración de inadmisilidad de los ciudadanos extranjeros genera inconvenientes, tanto para el aeropuerto como para las agencias de turismo que vendieron los pasajes, consideramos que ésta medida contribuirá a paliar tales efectos, queremos ser responsables en minimizar el impacto que esta situación pueda provocar en nuestros pasajeros", dice el comunicado.