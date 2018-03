Una realidad en EEUU: prohibición de matrimonio infantil en Kentucky es retrasada por grupo conservador

En Estados Unidos el matrimonio infantil es una realidad que afecta a miles de niños año a año, quienes debido a las legislaciones de cada estado se ven desprotegidos y vulnerados en sus derechos.

Kentucky ha decidido intensificar su batalla contra este tipo de prácticas por medio de la discusión de un proyecto de ley que prohibe a cualquier persona de 16 años o menos casarse. Sin embargo, la oposición de un grupo conservador ha pospuesto la votación planificada.

Tan sólo en Kentucky se registran 10.618 matrimonios infantiles, de los cuales 279 se realizaron en 2015, de acuerdo con Tahirh Justice Center, una ONG sin fines que protege a mujeres y niñas contra la violencia.

Esta medida sacaría a Kentucky de la curva nacional a una posición de liderazgo en el movimiento para acabar con el matrimonio infantil ", dijo Jeanne Smoot, asesora principal del Tahirh Justice Center

Actualmente, la legislación de este estado permite a los jóvenes de 16 y 17 años casarse con el permiso de los padres, y a los menores de 16 años se les autoriza siempre que estén embarazadas y contraigan matrimonio con el padre del hijo que viene en camino, explica The Independent.

¿La responsable del aplazamiento? La Family Foundation of Kentucky, una organización conservadora sin fines de lucro, expresó que no se opone a una edad mínima, pero que si les preocupa que la redacción del proyecto quite a los padres el derecho a dar permiso a los menores para contraer matrimonio.

El proyecto de ley establece que los "deseos de los padres o tutores legales del menor" no son "pruebas suficientes" para permitir el matrimonio de un joven de 17 años, y que deberá ser un juez el que autorice dicho enlace.

Se espera que la votación en Kentucky sea reprogramada para esta semana.

Problema nacional

En Estados Unidos se casaron más de 200 mil niños menores de 18 años, algunos de apenas 10, entre el 2000 y el 2015, según Tahirh Justice Center. La mayoría de estos enlaces son realizados entre niñas y hombres mayores de edad.

La mayoría de los estados establecen como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, no obstante, poseen excepciones a la regla que facilitan los enlaces de menores de edad.

Sherry Johnson fue obligada por su madre a casarse cuando sólo tenía 11 años, en Florida durante 1971, con el miembro de la congregación religiosa que la violó y dejó embarazada, todo para ocultar el escándalo, de acuerdo su testimonio a The New York Times. Sólo cuando cumplió 17 años, ya con cinco hijos, pudo divorciarse debido a que el enlace era legal.

Los matrimonios infantiles tienen consecuencias devastadoras y exponen a los jóvenes a un riesgo de daños permanentes. Inclusive esta práctica se asocia al crecimiento de la tasa de infecciones de transmisión sexual (como el VIH) y embarazos prematuros, ya que "las novias infantiles a menudo no pueden negociar el acceso al sexo seguro y a la atención médica", de acuerdo a la ONG Un Chained at Last, que busca salvar a niñas y mujeres de matrimonios forzados.

Muchas jóvenes y niñas son forzadas a casarse a temprana edad por sus padres aludiendo a temas de religión, dinero y para ocultar escándalos, vínculos que no pueden disolver hasta cumplir la mayoría de edad.

Virginia, Texas, Nueva York y Florida son los cuatro estados que han decidido prohibir o restringir severamente el matrimonio infantil en los últimos dos años.