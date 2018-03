Aún quedan dos haitianos de los 171 que fueron declarados inadmisibles y que debieron pasar horas en el aeropuerto de Santiago

Dos personas de nacionalidad haitiana son las que quedan en el aeropuerto de Santiago luego que este fin de semana se declarara inadmisible a 171 de ellos. Pese a que la mayoría retornaba a su punto de origen en menos de 24 horas, hubo un grupo de 62 personas que desde el viernes quedó a deriva en el terminal aéreo hasta este martes, sin acceso a duchas ni a sus maletas. De ellos, 61 llegaron con la aerolínea LAW y el restante con una compañía distinta.

De ese último grupo, al menos 59 habrían abordado una nave de la aerolínea LAW a eso de las 11:00. Este avión originalmente fue anunciado para el lunes a las 23:00 pero nunca se concretó el vuelo, cuestión que retrasó aún más la estadía de estas personas con prohibición de ingresar a Chile.

Según indicó esa aerolínea a través de un comunicado, los dos restantes habrían protagonizado un altercado que los hizo no incluirlos en ese vuelo. "Dos ciudadanos de la misma nacionalidad se rehusaron a ser embarcados y agredieron a nuestra tripulación, por lo que nuestra compañía activó los protocolos de seguridad", dice el texto.

Agregan que, tras avisar a las autoridades aéreas y a la PDI, finalmente se decidió no embarcarlos "para no poner en riesgo la seguridad general del vuelo y de nuestra tripulación".

Desde la PDI informaron a Publimetro que hasta las 18:00 de este lunes todavía quedaban dos ciudadanos haitianos esperando volver a su patria esperando el próximo vuelo de LAW. No obstante, desde esa compañía "aseguraron que LAW da por concluido el proceso de retorno de los pasajeros haitianos que fueron declarados inadmisibles en Santiago".

Reclamo

Cabe recordar que el caso del grupo de haitianos sin acceso a duchas hizo que varias agrupaciones alzaran la voz, entre ellas la Organización Sociocultural de los Haitianos en Chile (Oschec), en voz de su encargado de asuntos sociales, Lyné Francois, criticaron las condiciones en las que se encontraban sus compatriotas.

"No se pueden bañar, las mujeres no se pueden cambiar porque no están con sus maletas", dijo Lyne a Publimetro.

Algo similar hicieron los miembros de la "Comunidad Haitiana de Chile" quienes hicieron un llamado a tomar consciencia con el trato que se les da a los extranjeros cuando son declarados inadmisibles en su ingreso al país.

"Esperamos que las autoridades se hagan parte ya que los que esperan en el aeropuerto son humanos igual que todos nosotros que están pasando por necesidades básicas como alimentación y no tener acceso a baño ni a duchas", se quejaron.