Discusión sobre incluir a niños y adolescentes en Ley de identidad de género retrasa su aprobación en el Senado

Luego que la Presidenta Michelle Bachelet le pusiera suma urgencia al proyecto de Ley de Identidad de Género, el Senado rechazó las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá ser analizado por Comisión Mixta.

La negativa de la Sala recae en que la Cámara había eliminado los requisitos de certificados médicos a los adultos para el cambio de nombre y sexo legal y la incorporación de niños, niñas y adolescentes. Este último, punto conflictivo en lo que va de la tramitación de la ley.

El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jimenez, afirmó que la discusión de este punto era esperable, pero que “Lo concreto es que no transaremos, niños y niñas deben incluirse en la ley y eliminarse todo requisito que estigmatice a la transexualidad para acceder al cambio de nombre y sexo legal”.

En tanto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, afirmó que el punto sobre los menores de edad "no quedó bien regulada luego de las votaciones que tuvimos en la Cámara de Diputados". Votación que se efectuó el 23 de enero, donde aprobó en el general este proyecto que entró hace más de cuatro años al Congreso. En ese entonces, el punto de incluir a los niños y niñas era también el más polémico por parte de los parlamentarios de Chile Vamos.

El suicidio: un conflicto inminente para los niños trans

Según los resultados de la Primera Encuesta Trans, el 55% de las personas trans intenta, al menos una vez en su vida, suicidarse y de ese porcentaje, el 88% corresponde a personas de entre 11 y 18 años de edad. Para el director de la asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, "la gran mayoría de los intentos de suicidio provienen de personas que la ley no protegería según la visión conservadora del gobierno de Sebastián Piñera, ya que las personas definen su identidad entre los 0 y 5 años".

"En esa lógica, las personas trans necesitan de un reconocimiento para no matarse, porque la falta de este derecho en Chile provoca que la gente decida morir", argumenta Fuica.

"Todas las personas trans que hoy estamos dando la cara podríamos habernos ido, Daniela Vega podría haberse muerto y hoy no tendríamos Premio Óscar. Por eso hoy es importante que el proyecto de ley no sólo reconozca a todas las personas, sino que también incluya un procedimiento independiente de la edad y si se está casada o no", agrega.