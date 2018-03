No son clandestinas e ilegales: Criptofinanzas deben ser declaradas ante el SII

Para el abogado y profesor de la Universidad Mayor, el profesor Francisco Sepúlveda, el movimiento de las criptofinanzas en el año fiscal, debe ser declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El director de magister tributario de la U. Mayor asegura que "el impacto de las criptomonedas es relativo, ya que no es un negocio nuevo, que está muy en auge, de moda. Ya Japón lo reconoce como activo transable, pero siempre implica un riesgo de pérdida relevante".

Lo que primero se vendió como una forma rápida de obtener ganancias, luego se sinceró y vinieron las pérdidas. "Las criptomonedas no son parte de una manera clandestina e ilegal de obtener ganancias. Aún cuando no es nuevo y pese a que no esté reglamentado, bajo la legislación de Chile todas las ganancias deben ser declaradas".

Indicó el académico que para el SII, bajo la amplia y general ley tributaria de Chile, es obligatorio reportar anualmente las ganancias, aunque quizás en el tema del IVA la situación sea distinta, ya que debe ser un bien financiero corporal.

Adelantó Sepúlveda que en agosto, el SII emitirá un instructivo. "No hay excusa válida para no declarar, independientemente de las operaciones de difícil fiscalización. Europa apenas está discutiendo el tema, que aún es incipiente. Nosotros no estamos rezagados".

Sobre la polémica en torno al cambio de fecha para la declaración, Sepúlveda comentó que con la reforma tributaria del año pasado, existen muchas interrogantes y no pocas empresas afirman estar confundidas.