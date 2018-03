Guía contra la influenza: ¿Quiénes reciben dosis y desde cuándo puedo vacunarme?

En el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Huechuraba, la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Salud, Carmen Castillo, dieron hoy el vamos a la campaña vacunación contra influenza 2018, en la que se estima se administrarán cuatro millones 800 mil dosis de la vacuna.

Los primeros beneficiados de esta campaña son el personal de salud público y privado, y los adultos mayores en residencias. “Buscamos que la población que es más vulnerable a los efectos del virus esté protegida y para ello tenemos que empezar con tiempo la campaña de vacunación y así asegurar que la población esté bien protegida cuando empiece el frio y la mayor circulación del virus”, señaló la mandataria.

Respecto al costo, la vacuna es entregada de forma gratuita en los vacunatorios públicos y privados, además de diferentes dispositivos móviles que se acercaran a escuelas, residencias de personas mayores y trabajos del primer público que se verá beneficiado.

En tanto, desde el próximo miércoles 14 de marzo se podrán vacunar partir de la fecha estimada tendrán acceso gratuito a la dosis las personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgos y que estén cubiertos por sistema Fonasa o Isapre:

Embarazadas, a partir de la 13ª semana de gestación

Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años 11 meses 29 días

Personas de 65 años y más que no vivan en residencias

Trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos

Los pacientes crónicos entre 6 y 64 años, portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo como diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, enfermedades neuromusculares, obesidad mórbida, insuficiencia renal, hipertensión arterial, insuficiencia hepática crónica, enfermedades autoinmunes, cáncer en tratamiento y VIH.

Según información entregada por Salud Responde del Minsal, las vacunas serán suministradas en la atención primaria, es decir, en los consultorios correspondientes y no en hospitales.

¿Si no pertenezco a esos grupos me puedo vacunar? Según la información publicada por el ministerio, las personas que no integren ninguno de los grupos antes mencionados y que opcionalmente deseen vacunarse, deben pagar el precio definido por los vacunatorios privados.

“Es importante asegurar a la población que esta es una vacuna absolutamente segura y no produce ningún daño, todo lo contrario, los beneficios son muy importantes”, enfatizó la mandataria hizo un llamado a los grupos antivacunas a no poner en riesgo los avances logrados en materia sanitaria.