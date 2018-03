¿Amigos y rivales? Trump acepta invitación de Kim Jong-un y podrían reunirse en mayo

El líder norcoreano Kim Jong Un, envió una invitación al presidentes de Estados Unidos Donald Trump, para reunirse en un fecha por confirmar. Así lo informó este jueves el Consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur Chung Eui-Yon, desde la propia Casa Blanca.

Según la agencia AP, la Casa Blanca aceptó esta solicitud y la reunión, que hace unos meses parecía imposible de producirse, se realizará en "un lugar y fecha por determinarse".

Chung indicó que Trump dijo que “se reuniría con Kim Jong Un para mayo para lograr una desnuclearización permanente” en la península de Corea.

El político surcoreano, señaló que Kim le había dicho a los surcoreanos que él está “comprometido con la desnuclearización” y prometió que “Corea del Norte se abstendrá de cualquier prueba futura nuclear y de misiles”.

La reunión será la primera de su tipo entre un líder de Corea del Norte y un presidente de Estados Unidos. Los dos países han estado en un estado formal de guerra desde la Guerra de Corea en la década de 1950.

Fiel a su estilo, Donald Trump utilizó su red social favorita para referirse a uno de los temas bélicos que ha debido enfrentar durante su mandato.

"Kim Jong-un habló sobre desnuclearización con los representante de Corea del Sur, no solo un congelamiento", comienza escribiendo el presidente de Estados Unidos.

"También, no habrán pruebas de misiles por Corea del Norte durante este periodo de tiempo", asegura Trump.

"Se ha hecho un gran proceso pero las sanciones continuaran hasta que se alcance un acuerdo. La reunión está siendo planeada", cierra el mandatario.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018