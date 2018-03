Cuba negó entrada al diputado de la UDI Jaime Bellolio: “Dieron orden de no embarcarme desde Miami”

El diputado de la UDI Jaime Bellolio no podrá ingresar a Cuba luego de que el gobierno de la isla le negara el ingreso.

En su cuenta de Twitter, el parlamentario aseguró que la “Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en la entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por Rosa María Paya, en defensa de los DDHH que son sistemáticamente violados en la isla”.

Junto al tuit, Bellolio mostró un pantallazo en el que se lee que el “pasajero del vuelo AA017 del 8 de marzo no le será admitida su entrada en Cuba. Pasajero Jaime Bellolio Avaria".

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK — Jaime Bellolio (@jbellolio) March 8, 2018

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia había invitado al diputado a la ceremonia de entrega del Premio Oswaldo Payá “Libertad y Vida” 2017, el que se le dará a Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas.

Hace 12 horas, Bellolio, también en Twitter, había anunciado su partida y señaló que esperaba que “la dictadura Cubana no censure mi participación”.