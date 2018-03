Camila Gormaz, desarrolladora de videojuegos: “La mayoría de las personas asumen que el creador del juego es un hombre”

Camila Gormaz cuando tenía apenas siete años jugaba Kirby Super Star (1996) de la plataforma Super Nintendo en la casa de una amiga, y como ella no tenía ninguna consola de videojuegos, llegaba a su casa a dibujar sus propias etapas de Kirby en un cuaderno. Poco a poco, esas etapas se fueron haciendo más complejas y hacía a otros jugarlas.

Hoy está por lanzar Long Gone Days, un juego de rol ambientado en un presente militarizado y distópico. El juego ha obtenido muchos premios, entre los que están galardones en New York, San Francisco, México y Finlandia, además de haber obtenido financimiento a través de un crowdfunding, siendo el segundo juego más financiado de Chile a través de esta vía, después de Caramel Mokaccino de Beatriz García.

-¿Cómo llegaste al mundo del desarrollo de videojuegos? ¿Cuál fue tu motivación?

Cuando ya tuve mi primer computador, fui descubriendo y haciendo juegos de hipervínculos y Flash. A los 11 años me metía religiosamente a foros de RPG Maker después del colegio. A los 12 años empecé a desarrollar los personajes que hoy en día son los protagonistas de Long Gone Days (esta es la progresión desde que empecé en el 2003 hasta hoy):

En cuanto a juegos más concretos, en la universidad comencé a ir a Game Jams, y una vez egresada empecé trabajando como artista para novelas visuales.

-¿Cuáles fueron los juegos que marcaron un impacto en tu carrera?

Si bien Kirby Super Star fue el juego que me motivó a hacer cosas relacionadas al diseño de videojuegos, no fue hasta que jugué un Final Fantasy por primera vez que pensé "¡Esto es lo que quiero hacer cuando grande!".

-¿Qué tipo de videojuegos desarrollas actualmente?

Ahora mismo estamos por lanzar Long Gone Days, un juego de rol ambientado en un presente militarizado, pero enfocado en los civiles, las barreras idiomáticas y culturales.

-¿En qué te inspiras a la hora de crear?

Lo que más me inspira es la música y el cine. Leer sobre los contextos en los que estas obras se hicieron, sobre sus autores, y también en qué se inspiraron ellos mismos.

-¿Viviste algún prejuicio ya sea como jugadora o desarrolladora cuando empezaste?

Los prejuicios que viví los atribuyo más a que era una novata, sin nada que pudiese demostrar si era capaz o no de hacer un juego de rol, ya que este género es muy exigente a nivel de historia, mecánicas, arte, etc. Por otro lado, la mayoría de las personas asumen que el creador del juego es un hombre, supongo que por la temática militar, pero sinceramente me sentí bien recibida en el rubro dentro de todo. Constantemente me ayudan y yo ayudo a otros, no me he sentido mirada en menos.

-¿Por qué crees que las mujeres no se atreven (o se atreven poco) a acercarse a este mundo?

Antes de entrar a este rubro, traté de ocultar que era mujer por miedo a que me pasaran todas esas cosas que leía que le pasaron a otras desarrolladoras. Después tenía miedo de responder entrevistas que abarcaran temas de género porque pensé que habrían repercusiones. Pero la verdad es que el proyecto ha sido tan bien recibido, que hasta en los lugares más tóxicos de internet han sido amables. Creo que si uno demuestra que en verdad le apasiona lo que está haciendo, no se mete en polémicas, ni alimenta a los trolls, la gente lo nota y te apoya. Yo soy super cobarde y realmente pensé que me iban a tapar en insultos, pero la realidad fue muy, muy distinta.

-¿Cómo es tu interacción con tus pares hombres?

Igual que con las mujeres: nos respetamos, trabajamos, nos ayudamos. En mi caso particular, no he sentido que me discriminen por ser una mujer en la industria, pero en todos los equipos en los que he trabajo, siempre he sido la única mujer.

-¿Cómo ves el panorama del desarrollo de videojuegos para las mujeres?

La industria en general está creciendo y cada día están contratando más mujeres en los estudios. Es destacable el caso de Gamaga, que cuenta con mujeres programadoras, game designers, etc. Todavía falta harto para que los números estén más parejos, pero considero que vamos bien encaminados. Me encantaría ver a más mujeres haciendo proyectos independientes eso sí.

-¿Cómo han sido estos años en cuanto a tu experiencia en el área?

Antes de entrar de lleno a los videojuegos, trabajé en agencias de marketing y publicidad, y no me arrepiento de haberlas dejado. En este rubro, trabajando en equipos pequeños con gente apasionada, talentosa y motivada es algo impagable. Que un par de personas sean capaces de transformar un montón de ideas en un juego y que éste pueda hacer feliz a un tercero es mucho más de lo que podría pedir de cualquier otro trabajo.

-Si una chica quiere dedicarse a lo mismo que tú ¿Qué consejo le darías?

Que no tenga miedo de que la discriminen, y que se enfoque en hacer lo que le apasiona. Que si se siente discriminada puede apoyarse con otras personas del rubro. Que si necesita ayuda, no tenga miedo de preguntar. A mí me han ayudado un montón de veces, y me encanta compartir lo que he aprendido en este viaje.

-Recomiéndanos un videojuego ideal para iniciarse en esta área

No sabría cómo contestar eso, cuando recomiendo películas, juegos, música, trato de que sea acotado a la persona que busca la recomendación. Te puedo decir cuáles son mis juegos favoritos, pero no sé si sean buenos ejemplos. Por ejemplo, como indie me marcó mucho "Papers, Please" de Lucas Pope, pero no sé si a alguien que no es muy de juegos le interese un simulador de oficial de inmigración.