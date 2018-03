Terrible denuncia: alemana acusa que fue drogada y violada por joven en Valparaíso tras reservar hospedaje por internet

Una trágica experiencia fue la que tuvo Babette Kucinski (25) alemana oriunda de Berlín quien tras pasar años viviendo en Colombia, quiso animarse a conocer Valparaíso, aprovechando que ya manejaba el español. Buscando hospedaje por internet dio con el servicio de préstamos de sofá y así fue que se contactó con un chico de casi su misma edad, llamado Richard William Ríos Magallanes, y que ofrecía un espacio para dormir en avenida Echaurren. A primera vista, parecía cómodo, céntrico y todo bien. Aceptó, pero al llegar la noche, todo se transformó en una pesadilla.

Según relata a Publimetro, el hecho se dio al ingresar a la página Couchsurfing.com, que es una plataforma que ofrece un servicio bien particular: tú puedes ofrecer un sillón a los viajeros, libre de costo y luego tú tienes la posibilidad de viajar por cualquier parte del mundo, teniendo el derecho a quedarte en el sillón de otro miembro de la página web, también sin costo alguno.

Los hechos

Captura de pantalla

"Él tenía 25 referencias, y algunas de esas estaban neutral. Una decía que era 'muy buena onda', pero algunas referencias decían 'sólo para fiestas"", relata Kucinski. Como ha viajado por el mundo, decidió confiar en Richard Ríos -de origen peruano-, que en redes sociales usaba hasta entonces el nombre de Richy Sercovich.

Tras hablar un par de veces por la plataforma, terminaron acordando que él le ofrecería un espacio en su casa para dormir el día 17 de febrero pasado. Todo iba bien hasta que llegó la noche. A eso de las 05:00 de la madrugada, la drogó y la violó.

Al despertar, no sabía que hacer pues el efecto de la sustancia todavía permanecía en su cuerpo. Dejó que pasaran las horas y cuando ya pudo tener un poco de claridad, se armó de valor y lo denunció a Carabineros.

"Un chico me acompañó a la policía, fuimos para denunciarlo y me dijeron 'dentro de 12 horas tenemos el derecho capturarlo'. Pero ya que fuimos primero al hospital a hacer exámenes, cuando hicimos la denuncia, ya a las 12 horas de los que hablaban en la policía no estaban válidas y no pudieron capturarlo”, comenta la víctima de Williams

No fue la única

Con el correr de las horas, Kucinski volvió a intentar contactarse con él a través del único medio que tenía: la plataforma digital. "No tenía Whatsapp o su número, no sé por qué. Pero le envié un mensaje por Couchsurfing diciendo que cualquier enfermedad que me haya transmitido, no se que voy a hacer con él. Ahí me dijo que 'en realidad, en el momento no pensé. Lo lamento mucho y gracias por venir y poder compartir momentos agradables'. Después no sé que hizo, porque dicen que se fue a Lima o que pudieron haberlo detenido", afirma.

Lo que más rabia le da a la víctima es que tras el hecho, empezó a contactarse con otras mujeres que usaron el servicio con él. "No soy la única víctima, hay muchas mujeres que nos han contactado después de la denuncia en Facebook. Una chica menor me dijo que sus papás lo denunciaron hace tiempo, pero que la Justicia no hizo nada. Hablé con muchísimas mujeres, pero me dijeron que están incapaz de hacer una denuncia porque psicológicamente tienen mucho miedo. Yo soy la primera persona que habla de eso", sostiene.

Es más, afirma que hay un patrón de mal uso de la plataforma, que "la usó como Tinder" y que el engaño era sostenido en el tiempo. "Yo quiero que él vaya a la cárcel", precisa.

Desapareció

Luego que Kucinski hiciera la denuncia en Facebook y esta se viralizara, Richard William Ríos Magallanes bajó todas sus redes sociales y es imposible encontrarlo incluso en sus lugares de trabajo. Las únicas fotos que se pudieron rescatar de él indican que trabajó en algún momento en Tapas y Birras Restaurant de Santiago.

Al ser contactados por Publimetro, Oscar Salgado, administrador del local afirma que "trabajó hace varios años acá. Trabajó dos meses y lo echaron porque no era bueno en la cocina. No tengo qué idea que es de su vida porque eso fue hace mucho tiempo". Asimismo, pide que no sigan escribiendo en redes sociales a este restaurante porque ya no hay ninguna relación entre él y Tapas y Birras Restaurant.

Asimismo, contactamos al Restaurante O'Higgins de Valparaíso, que era otro lugar donde supuestamente trabaja el joven. Desde esas dependencias indican que ni siquiera lo conocen y que nunca han oído de su nombre.

Desde Publimetro intentamos comunicarnos con las unidades de Carabineros de Valparaíso sin éxito.

Kucinski aclara que, al contactarse con el área de soporte de Couchsurfing sólo obtuvo respuestas que no son para nada satisfactorias. "Van a borrar su perfil", le contestaron.

Por lo mismo, lo que necesita es que se conozca su caso para evitar que el joven, donde quiera que esté, siga abusando de otras y que, definitivamente, termine tras las rejas.