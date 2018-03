Angustiante búsqueda de "Conchy": procurador confirma que fue lanzada al lago amarrada con piedras y solicita robot especializado

Este viernes se cumplen tres días de intensa búsqueda del cuerpo de Concepción "Conchy" Arregui (59) en un dique de Potrerillos, en la zona precordillerana de Mendoza Argentina. Los trabajos se han centrado en un dique, que fue sindicado por su propio esposo Roberto "Tito" Luis Audano (70) como el lugar en que habría lanzado los restos sin vida de la mujer, tras asesinarla de un balazo.

Fue el procurador adjunto de la Fiscalía Gonzalo Nazar quien detalló que hay un equipo de al menos nueve buzos de la Policía de Mendoza que trabaja en la zona, junto con voluntarios de una escuela de buceo de la zona.

La tiró amarrada con piedras

Pero más allá del recuento del personal que trabaja en la zona, el procurador Nazar también reveló más detalles del momento en que Audano lanzó a su esposa al agua.

"Habría usado un gomón (un bote inflable) y con él habría nadado trasladando el cuerpo. Luego habría cortado la cuerda con la cual sujetaba el cuerpo y con un balde que estaba lleno de cemento o de piedras, deja caer el cuerpo y él retorna", indicó.

Respecto a las razones que habrían motivado a dispararle a "Conchy", Nazar sostuvo que aún no hay razones claras.

No obstante, no descartó problemas de dinero a causa del proceso de separación "en términos no muy amistosos" que estaba planeando la pareja.

"La propiedad inmueble pertenecía a Concepción. Él no ha presentado el móvil que lo había llegado a ello. Si usted me está planteando la posibilidad, es posible que sea un tema de un dinero", precisó la autoridad.

Problemas adicionales en la Búsqueda

Pese a que el esfuerzo y las ganas por hallar a "Conchy" están, son las condiciones del lugar las que no han permitido dar con un resultado exitoso. Así lo indicó Nazar, quien aseguró que "esta búsqueda es muy dificultosa. En la zona de búsqueda la profundidad alcanza los 30 a 40 metros, a partir de los 12 a 15 metros la visibilidad por la profundidad misma y por las partículas en suspensión se hace muy difícil, a punto tal que -nos han hecho saber- se hace difícil incluso verse la mano".

Es más, sostuvo que incluso "tenemos la intención que nos presten asistencia (desde la Prefectura Naval), una colaboración, sobre todo de la mano de un robot submarino que podría solucionar, de alguna manera, este problema de la visibilidad".

Exámenes psiquiátricos

El procurador Nazar también reveló que están realizando los trámites para practicar exámenes psiquátricos a Audano que "en breve ofrecerán resultados".

Asimismo, explicó que desde el miércoles pasado se dictaron diez días para que un juez tome razón de la detención del esposo de Arregui, quien se encuentra en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Por último, sobre la sentencia a las que se expone en caso de que lo declaren culpable, indicó que "por el delito que se le imputa es prisión perpetua".