El día de furia de Evo Morales a poco tiempo para que se vea con Chile en la Haya

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ayer no tuvo una jornada nada fácil, ya que el jueves tuvo un enfrentamiento de alto calibre con el ex jefe de Estado boliviano Jorge "Tuto" Quiroga y el ex mandatario colombiano Andrés Pastrana.

Todo comenzó el miércoles 7 de marzo cuando los ex presidentes, críticos del régimen, fueron deportados de Cuba después de estar retenidos en el aeropuerto de La Habana.

La dictadura de Cuba nos deportó hoy de la Isla por defender los principios democráticos de la región. Nuestra lucha continúa. pic.twitter.com/nPCjrEm5ne — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 7, 2018

Ante dicho escenario evo Morales no fue indiferente, a través de Twitter lanzó duras críticas a Pastrana y Quiroga, a quienes consideró "agentes golpistas de Trump", y condenó el “acto de provocación” de los ex presidentes al tratar de entrar a Cuba a recibir un premio de la disidencia.

Condenamos el acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba. Los agentes golpistas de Trump nunca serán bien recibidos en países libres del imperialismo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 8, 2018

Ante tal afrenta, Quiroga no se quedó callado y señaló a través de su cuenta en la red social que "las tiranías no se las provoca, se las desenmascara. Evo es un servil castrista y mal boliviano”.

Tras esto se desencadenó todo un debate en redes sociales entre partidarios del mandatario que llamaban a Evo a empatizar con su compatriota y de otros tantos que criticaban el actuar de Quiroga.

Narcotraficante

Todo podría haber quedado ahí, pero el jueves Morales volvió a revivir la polémica con un tuit en el que recordaba el plan Cóndor y Plan Colombia, resaltando que todo el impasse se trataba de un plan de provocación a Cuba.

Nostálgicos del Plan Cóndor y Plan Colombia, Tuto Quiroga y Andrés Pastrana, nos insultan porque su plan de provocación a la República de Cuba fracasó con su deportación. Los que vendieron la soberanía y dignidad de Bolivia y Colombia a injerencia de EEUU no merecen ningún premio — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 8, 2018

Seis horas después el ex presidente Colombiano respondió con todo al Morales, inclusive acusándolo de que "produce, alienta y protege hace décadas" al narcotráfico.

Plan Colombia salvó a Colombia de las garras del narcotráfico, ese que usted produce, alienta y protege hace décadas, ese que alimenta cárteles como el de mi secuestrador Pablo Escobar y a sus amigos de las Farc. 2016 Bolivia dijo NO a su reelección, Colombia dijo No a las Farc. https://t.co/lrQFluxrci — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 8, 2018

El mensaje del ex mandatario cafetero desató una respuesta inmediata del gobierno, el viceministro de Autonomías y experto en relaciones internacionales, Hugo Siles, lamentó que Pastrana desinforme respecto a las cifras de la coca, recalcando que las mafias están en Colombia no en Bolivia.

Toda esta polémica se da a días que Chile y Bolivia se vean las caras en la Haya, cita a la que el gobierno boliviano pidió ayuda e invitó Jorge "Tuto" Quiroga, a quien hace unas horas Evo trató de "agente golpista de Trump".