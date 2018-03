Valor agregado y divisas ofrecen tres empresas por el litio chileno

CORFO informó este viernes que aprobó las propuestas de tres empresas para industrializar litio en el norte de Chile, en el marco de la Convocatoria de Valor Agregado de Litio impulsada por esa entidad e InvestChile.

Las empresas se instalarán en el país de aquí a un plazo de dos años para desarrollar industria basada en litio y cerca de 58.078 ton/y de materiales para cátodos en el país. La inversión total de las tres empresas será de USD 754 millones y generarán más de 650 empleos calificados.

Los 3 proyectos informados al Consejo de la CORFO son Molymet de Chile, Samsung SDI Co. Ltd. – Posco de Corea y Sichuam Fulin Industrial Group Co. Ltd. de China.

La empresa Fulin elaborará en régimen cerca de 20.000 toneladas año de material catódico del tipo LFP (litio, fierro y fosfato), mientras que Posco-Samsung SDI y Molymet elaborarán cada una en régimen cerca de 19.000 toneladas año de material catódico con diversas línea de producción que van desde el tipo NMC (Litio, Níquel, Manganeso y Cobalto), NCA (Litio, Níquel, Cobalto y Aluminio) hasta el tipo LMO (Litio, Manganeso y Oxido).

La II y III región, y particularmente comunas como Tocopilla y Mejillones, asoman como candidatos de interés de estas empresas para instalar sus plantas de procesamiento de material de cátodos. En el caso de Molymet, esta empresa ya cuenta con operaciones e infraestructura en el Complejo Portuario de Mejillones a través de Molynor S.A.

“Aprobamos tres proyectos de inversión para que elaboren material de cátodo en el país, que es fundamental en la industria de baterías. Esto permite aumentar el valor agregado del litio entre tres y cuatro veces. Esta es la primera etapa de un proceso de agregación de valor por el contrato suscrito con Albemarle, pero en el contrato con SQM también hay una cláusula en que el 25% de su producción se ofrecerá a precio preferente a aquellas empresas dispuestas a agregar valor en el país. Chile se inserta de esta manera en la cadena de la electro movilidad a nivel mundial, lo cual es una muy buena noticia para las regiones del norte del país, donde empezamos a generar industria manufacturera en regiones que hasta ahora dependían fundamentalmente de recursos mineros”, explicó Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de CORFO.

Al respecto, Carlos Álvarez, director de InvestChile, sostuvo “este anuncio es la culminación de más de un año de trabajo conjunto entre InvestChile y Corfo, y es un buen ejemplo de cómo las agencias del Estado pueden generar sinergias para mejorar sus resultados. En este caso, InvestChile fue un puente entre los inversionistas extranjeros y Corfo, ayudando a detectar empresas con potencial, promoviendo una convocatoria internacional que fue sumamente exitosa, y apoyándolas en su prospección de nuestro mercado. Creemos que las tres compañías proponen el tipo de proyectos que como país tenemos que salir a buscar al extranjero: iniciativas que generan valor agregado para Chile, que nos permiten sofisticar nuestra oferta exportable, y que generan empleo. Detectar y traer a Chile a este tipo de empresas es precisamente la labor de InvestChile”.