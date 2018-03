El tenso diálogo entre Bachelet y Piñera en el cambio de mando: "la piocha de O'higgins no es la original"

Iban aproximadamente unos siete minutos de ceremonia cuando el Presidente entrante Sebastián Piñera le hacía una incómoda pregunta a la saliente Michelle Bachelet.

-Piñera en alusión a la piocha: ¿"Es la original"?

-Bachelet: "No, no es la original, porque se perdió hace varios años"

-Piñera: ¿y dónde está la original?

-Bachelet: "No lo sabemos, esa se perdió con Pinochet"

-Piñera: "Hay que buscarla entonces"

Ese fue el diálogo con el cual la mandataria le habría explicado a nuevo Presidente que la piocha de O'higgins que se entrega cómo símbolo de poder en la investidura presidencial no es la original.

La estrella de cinco puntas de aproximadamente 7 cm de diámetro, esmaltada en color rojo, considerada como el verdadero símbolo del poder presidencial en Chile fue puesta de igual forma en el extremo inferior de la banda entregada al mandatario.