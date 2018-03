Cuando el futuro nos alcance: 5G avanza a pasos siderales en Chile

Los teléfonos celulares están por doquier, en las manos de nuestros amigos y familiares. Muchas veces no podemos concebir la vida cotidiana sin este pequeño "tirano", que siempre termina resolviéndonos innumerables problemas cotidianos. Por la vía de los hechos, es una poderosa computadora que nos acompaña en cada paso del camino.

Si existe un usuario que demande calidad, rapidez en la descarga de contenidos y conectividad en todos los espacios, ese ciudadano tiene nacionalidad chilena. Con una amplísima interacción con la tecnología 4G, la próxima frontera será dentro del ambiente 5G, que al decir de los expertos le cambiará la vida a los ciudadanos de este país. Y lo cambiará para bien en diversas áreas, que van desde la más elemental comunicación interpersonal, pasando por la telemedicina y la educación a distancia.

¿En qué punto se encuentra el trabajo de las cuatro principales operadoras de telecomunicaciones, sobre este particular? ¿Están preparadas para el desafío de la definitiva instalación de este ambiente digital avanzado para el 2020?

Publimetro las consultó ejecutivos de primerísima línea de las cuatro grandes y estas fueron sus respuestas:

Claro: "Fuimos los pioneros"

Gentileza

Patricio Olivares, director Técnico Claro Chile, asegura que esta fue la primera empresa que en Chile realizó una prueba 5G en ambiente real a fines del 2017. "Gracias a ello, mostramos cómo esta quinta generación de redes revolucionará prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad. A través de nuestra matriz, América Móvil venimos trabajando para que cuando todos los protocolos de esta tecnología estén definidos, podamos lanzar este servicio en el menor tiempo posible y hacer llegar esta tecnología a los millones de clientes que tenemos como Grupo en América Latina".

Si bien los organismos internacionales, son los llamados a terminar la implementación de esta avanzada tecnología, Olivares segura que se estima que la marcha blanca de la misma no pasará del 2020. "Y dado que la masificación de las tecnologías es cada vez más rápida, no debiera haber mucho desfase entre los países más desarrollados digitalmente y otros como Chile, que también destaca por su rápida implementación de nuevas tecnologías".

Asegura el ejecutivo que "técnicamente la tecnología 5G reduce la latencia (tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se envía la señal) a un milisegundo, desde los más de 10 milisegundos del 4G. Cuanto más baja, más rápida es la reacción del dispositivo que accionemos a distancia, ya sea un vehículo de conducción autónoma, una videoconferencia o un robot que realizará una intervención quirúrgica comandada a distancia por un cirujano. Por ejemplo, con 4G se observan de entre 50 a 60 milisegundos de latencia, con 4.5G, 25 milisegundos; y con 5G, la latencia tiene rangos que van entre 2 y 5 milisegundos".

Gentileza

Entel: "Es un concepto global y omnipresente"

Hablar con Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, es llenarse de pura energía. En cada palabra, luce meridianamente convencido que el futuro de la relación de esa compañía, con los ciudadanos de Chile, será positivo y en extremo provechoso para ambas partes.

"Esto no es sólo una red, es un concepto global y omnipresente, que está estrechamente vinculado al concepto de Big Data. ¿Usted imagina que el ambiente 5G, pueda salvarle la vida a un adulto mayor que viva solo, o que pueda realizar un alerta temprana de un aluvión a los habitantes de una pequeña población del sur de Chile? Eso ya no es ciencia ficción".

Dice Araya que, junto a los aliados de la empresa Ericksson, Entel brinda internet de alta velocidad a los hogares de este país y que el año 2020 les encontrará como uno de los integrantes del selecto grupo Top 10 mundial, en este estratégico sector. Y cuando afirma esto, lo hace con la propiedad de quien pertenece a una compañía que ha sido calificada como la octava mejor compañía del planeta en este rubro, según la revista The Economist Intelligence Unit.

Con una inversión de US $ 40 millones, Entel tiene previsto instalar 474 radio estaciones hasta el mes de septiembre, y si bien tienen en carpeta iniciativas para dar pasos más fuertes hacia el 5G, Araya prefiere ser cauto y hacer anuncios a su debido tiempo, especialmente en lo atinente a la conectividad en las nuevas líneas del Metro de Santiago.

GENTILEZA

Movistar: "Es un camino sin retorno"

En su condición de CMO de Movistar Chile, Hernán Cameo, llevó la voz cantante durante el Mobile World Congress 2018 celebrado la semana pasada en Barcelona, España. Allí el alto ejecutivo comentó que uno de los ejes claves en este camino será el arribo del 5G a partir del 2020, tecnología que formó parte de los anuncios de la compañía en este evento.

A través del concepto “5G Network Slicing Extremo a Extremo”, Telefónica demostró la aplicación del 5G mediante diferentes casos de uso, como Realidad Virtual, comunicación en emergencias y Realidad Aumentada, todo sobre una su pionero proyecto de red denominado “virtualización única”.

“En adelante, todo el contenido de video de nuestra compañía va a converger en nuestra app Movistar Play”. Así es como Hernán Cameo anunció lo que se viene en materia de generación de contenido exclusivo y de calidad para Movistar Chile, diferencial que ha marcado el sello de la operadora. De esta manera, aplicaciones como Modo Fútbol y el recién estrenado canal Movistar Series, se integrarán a la TV en vivo y en streaming, junto a más de 5 mil títulos (películas y series), y próximas novedades vinculadas a los mejores contenidos de otras plataformas de video OTT".

Otro de los lanzamientos destacados por el CMO de Movistar Chile fue Aura, la inteligencia artificial de Telefónica, que transformará la forma en que los clientes se relacionan y gestionan su vida digital con la compañía y que el ejecutivo definió como “el comienzo de un camino sin retorno”. En esa línea, y en el marco de la aplicación de Aura en Facebook Messenger, Hernán Cameo agregó que “somos la primera empresa de telecomunicaciones que desarrolla inteligencia artificial con capacidades cognitivas propias”.

GENTILEZA

WOM: "Hay que terminar con la burocracia"

Chris Bannister, CEO de WOM, nos envío por escrito su parecer corporativo sobre esta crucial materia. "El 5G tendrá la capacidad de transformar la sociedad, pero para aprovechar esto y ubicar a Chile a la vanguardia de las telecomunicaciones, necesitamos que sucedan dos cosas. Primero, es trabajar por la reasignación de espectro para que todos los operadores tengan el espectro eficiente correcto y la capacidad de invertir y construir infraestructura. Esto, porque 5G requiere otros 30 mil nuevos sitios".

En segundo término, Bannister asegura que es necesario atender el tema de la infraestructura en sí misma. "Para poder ofrecer el servicio 5G de alta velocidad/calidad, necesitamos aumentar nuestra infraestructura. WOM está construyendo nuevos sitios, muy rápido, cada año, pero es necesario terminar con la burocracia y trabajar junto con las autoridades. Más infraestructura es importante para el desarrollo del país, para mejorar nuestra conectividad, brindar más acceso, fomentar la innovación y competir internacionalmente con todo nuestro talento".

Confía el CEO de WOM que atendiendo a estos dos problemas principales, la compañía podrá afrontar estos cambios digitales en los próximos cuatro años. "La pregunta se mantendría sobre el modelo de negocios para 5G, si va a ser diferente del móvil tradicional con proveedores de contenido, consumidores, operadores y proveedores, siendo todos parte de la ecuación".

Para terminar, Bannister aclara que el 4G coexistirá durante un tiempo considerable junto con 5G, similar a como lo hace 3G ahora.