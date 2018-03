Descubrió a su novia besándose con otro hombre y se convirtió en viral tras tener la reacción más inesperada del mundo

Un joven argentino identificado como Mariano fue invitado a una fiesta, a la cual asistió sin su novia porque ella también iba a salir a carretear a un evento.

Sin embargo, nunca se dieron cuenta que iban a la misma actividad, y esto traería consecuencias.

Esto porque el hombre al llegar al lugar pilló a su pareja besando apasionadamente a otro hombre en un sillón. Y era tanta la concentración que ella tenía en ese acto, que nunca se dio cuenta que el transadino se sentó a su lado y se sacó una selfie para dejar graficado el engaño.

Además, no se quedó solo en eso, ya que subió la imagen a Twitter escribiendo lo siguiente: "Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta".

En tanto, la mujer no se dio cuenta de lo sucedido hasta que vio el tuiteo de Mariano, por lo que se disculpó y le contó cómo ocurrió la escena del beso, prácticamente culpando de todo al otro hombre, ya que le insistió para conseguir el beso.

Pero el joven no se dejó llevar por las explicaciones de su ex pareja, revelando en Twitter los mensajes y manteniendo el buen humor sobre lo ocurrido.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) March 5, 2018

Por último, también festejó el alcance que tuvo su historia, ya que inclusive salió en el diario.