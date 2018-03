La emotiva despedida de Michelle Bachelet y el futuro que la espera como ciudadana

"Compañera Bachelet, este grito es por usted", con esa arenga de fondo Michelle Bachelet abandonaba el Congreso Nacional a eso de las 12:15 como una ciudadana más, ciudadana como usted que lee esta crónica o como yo que la escribí.

Fue una decena de militantes del Partido Comunista (PC) quienes se instalaron en Avenida Pedro Montt, justo en frente del Congreso Nacional, a vociferar el nombre de quien -hasta ayer- gobernó el país. Arriba de ellos, en cambio, en una gigantografía de 15×4 metros se podía leer "Francisco Chahuán", junto al rostro del senador de RN que tiene oficina distrital justo ahí.

Por protocolo, tanto la ex mandataria como su gabinete debían abandonar el Congreso justo después que el nuevo Jefe de Estado, en este caso Sebastián Piñera, fuera investido. Y así lo hicieron, todo al pie de la letra.

Bus arrendado

Horas antes, cuando Bachelet era todavía mandataria, llegó al Parlamento en el Ford Galaxie presidencial, como correspondía. Su gabinete lo hizo en vehículos oficiales. Pero pasadas las 12:15, al ser todos ciudadanos, no tenían acceso a tales autos para regresar a Santiago. ¿Solución? Arrendaron un bus.

De esta manera, mientras la ex mandataria abordó un auto particular que la llevó hasta un sector rural de la Región Metropolitana para ofrecer un almuerzo a quienes fueron sus ministros, estos se subieron a una máquina de transportes de pasajeros para irse todos juntos a compartir. Las selfies no faltaron.

Bienvenido Presidente

Apenas ambas máquinas partieron, el grupo que respaldaba a Bachelet también abandonó la posición. Tras un breve silencio, ese gentío cambió por miembros de Chile Vamos, quienes se hicieron notar de inmediato con gritos al estilo "se vienen tiempos mejores", slogan de campaña del nuevo Jefe de Estado, Sebastián Piñera.

No fue todo. El letrero que antes decía Francisco Chahuán pronto cambió por uno que decía "Bienvenido Presidente", que fue el que pudo apreciar el nuevo Mandatario una vez que bajó las escaleras del Congreso Nacional.

"Era parte de la bienvenida al nuevo presidente", explicó a Publimetro el dueño de la sede parlamentaria, Francisco Chahuán, quien además agregó que tenían todo planeado.

Chile lo construimos todos y por eso, debemos devolverle el poder a los ciudadanos. Con mucha convicción, alegría y esperanza recibimos al Presidente @sebastianpinera pic.twitter.com/IhwH2hfvRG — Francisco Chahuán (@chahuan) March 11, 2018

Futuro en la ONU

"Termino mi mandato tranquila", dijo Bachelet minutos antes de partir al Congreso, cuando aún se encontraba en La Moneda. Citando al fallecido antipoeta Nicanor Parra reiteró que "voy pero no vuelvo", haciendo referencia a que en la política debe hacer recambio -según ella- para asegurar la democracia.

Pese a lo anterior, ya se conoce que la ex jefa de estado no se alejará del ámbito público del todo. Ello pues ya está convocada para formar parte de un organismo mediador de la ONU, cargo por el cual no recibiría dineros y que podría desarrollar incluso desde Chile.

No obstante, aún falta para ello. Por lo mismo, lo más probable es que durante estas primeras semanas, la ciudadana Bachelet se dedique a descansar, a dormir hasta tarde, a alistar los planes para cambiarse de casa que ocupó en Las Condes para volver a la suya de La Reina y a buscar la inspiración para el libro que, según anunció, quiere escribir.