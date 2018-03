Reos de Punta Peuco acusan a Bachelet de "jugar" con sus sentimientos tras incertidumbre por cierre del penal

Los reos de Punta Peuco acusaron a la ahora ex Presidenta Michelle Bachelet de “jugar” con sus sentimientos y los de sus familias, al mantener hasta el último día de su mandato la incertidumbre sobre el cierre del penal, lo que fue descartado por Paula Narváez en la mañana del domingo, poco antes del cambio de mando.

El abogado Raúl Meza, que representa a varios de los internos del penal, dio a conocer una declaración, difundida por La Tercera en su sitio web, en la que expresan que “las palabras de la ex vocera Narváez y las del ex ministro Campos nos dan la razón sobre nuestra absoluta convicción jurídica que la Presidenta Bachelet hizo una promesa de cerrar el penal de Punta Peuco a sabiendas que esta no podía cumplirla por carecer de fundamentos legales, constitucionales, administrativo y técnicos que justificaran razonablemente que este penal debía cerrarse”.

En la nota afirma que la única responsable de los rumores que se suscitaron la última semana fue Michelle Bachelet, “que nunca tuvo la valentía y el coraje de decirle al país que era legalmente imposible cerrar dicho penal y por tanto que nunca iba a poder cumplir la promesa que asumió con las víctimas de DDHH y sus familiares, jugando y dañando también los sentimientos de su propio sector”.

Añade que los reos celebran que Sebastián Piñera haya llegado a La Moneda, pues confían en que cumpla el compromiso que habría hecho con ellos, referente a mantener el recinto carcelario y a “cumplir con el estado de derecho en favor de los procesados y condenados por causas de DDHH”.

Agrega que han decidido continuar con la tramitación de la demanda por discriminación que Meza interpuso el pasado viernes, “con el propósito de sentar un precedente judicial que consagre en una sentencia de un tribunal de justicia que el cierre del penal de Punta Peuco era un acto de discriminación arbitraria en contra de reos mayores de edad por la sola circunstancia de haber pertenecido a las FFAA durante el gobierno militar”.

“Después de una larga y compleja lucha en contra de las autoridades del gobierno de Bachelet, podemos decir con propiedad e invocar las palabras del general Augusto Pinochet, Misión Cumplida, el penal de Punta Peuco no fue cerrado durante el gobierno de Michelle Bachelet”, concluye.