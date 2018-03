Alejandro Guillier propone cambiar "territorio por territorio" en aspiración marítima de Bolivia y desata enojo de Ricardo Lagos

"Le pido que sea más cuidadoso", dijo el ex presidente Ricardo Lagos al ex candidato presidencial de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier. El ex abanderado que llegó a segunda vuelta en las elecciones de diciembre pasado dijo en una entrevista en CNN Chile que él se abre a evaluar entregar acceso a Bolivia al mar con compensaciones de por medio.

En ese sentido habló de una "solución con compensaciones territoriales, de manera que no se pierda patrimonio territorial o marítimo, pero en el entendido de que eso no ponga en entredicho la unidad geográfica de Chile". Es ahí cuando le preguntan "¿territorio por territorio?" y Guillier responde "eso es".

Prensa boliviana recogió declaraciones

Estas palabras sobre la materia fueron recogidas por la prensa boliviana y el diario La Razón no tardó en publicar un artículo titulando "ex candidato chileno considera que la idea de compensación territorial con Bolivia está vigente".

No obstante, tales palabras no fueron para nada compartidas por el ex presidente Ricardo Lagos (PS), quien incluso se exaltó con tales declaraciones

"Seamos serios"

"A un señor que lo van a nombrar en una misión, que empieza a decir que cambia territorio por no se qué… ¡Por favor, seamos serios!”, dijo Lagos llamándole la atención al ex candidato.

Pero no fue el único en criticarlo. También lo hizo el senador por la Región del Biobío, Felipe Arboe (PPD), quien calificó la propuesta como "inconveniente".

Litigio

Cabe mencionar que el próximo lunes comienzan los alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde hay un calendario de 10 días para que ambos países expongan su punto de vista sobre la cuestión en disputa: si existe o no obligación de negociar de parte de Chile.

En ese sentido, la prensa boliviana afirma que las personalidades políticas viajan a Holanda -país donde se encuentra el tribunal- semi fragmentada, mientras que en Santiago, los equipos deben organizarse con rapidez a días de producirse el cambio de mando, el pasado domingo 11 de marzo.

El proceso es el último y definitivo en este enfrentamiento entre los dos países y el pronunciamiento de la CIJ sólo se conocerá meses más adelante, cuando los jueces evalúen lo dicho por las defensas de Bolivia y Chile.