Baradit reedita libro que habla sobre el internet que Salvador Allende estuvo a punto de crear y de inmediato llega al #1 en librerías

Era 1970 y Salvador Allende se convierte en el presidente de Chile. En tres años de administración en La Moneda, a este doctor de profesión le interesa impulsar la ciencia y la tecnología. Es así como, de manera inédita en el mundo, propone crear un sistema de información muy similar a lo que hoy conocemos como internet. Con el nombre de Cibersyn o Synco, el proyecto llegó incluso a tener planos para la construcción de una sala en el Palacio de La Moneda. Todo esto es real y sobre estos datos es que Baradit escribió una novela.

Con el nombre de "Synco", su libro fue lanzado originalmente en 2008 bajo la editorial Ediciones B y ya por esa época despertó la curiosidad de quienes querían saber más sobre el proyecto que quedó truncado el 11 de septiembre de 1973 con la llegada de Augusto Pinochet y la Dictadura Militar.

Reedición

Captura Instagram

Diez años después que la novela fuera lanzada, Baradit planeó una reedición. Con la experiencia que le dio la saga "Historia Secreta de Chile", le metió mano a algunos pasajes del libro que está disponible en librerías desde la semana pasada.

"En una semana nos convertimos en número uno", se cachiporrea contento el escritor, quien además planea un lanzamiento en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) para este miércoles a las 19:00. La ceremonia consiste en una charla que ofrecerá Baradit para explicar cómo fue que desarrolló uno de los textos que más quiere.

Historia

Cabe señalar que en el libro de Baradit, ocurre lo contrario a lo que los textos de historia nos han enseñado: el general Augusto Pinochet en vez de dirigir el Golpe de Estado, lo evita. Es así como el 11 de septiembre de 1973, en vez de bombardeos en La Moneda, lo que se vive es un ambiente de fiesta.

En el libro pasan los años y Pinochet profundiza su lealtad con Allende. Como esto permite continuar con los planes del Presidente, el proyecto Synco convierte a Chile en uno de los primeros países en conseguir internet, lo que hace que incluso los vehículos, la televisión y otros artículos puedan funcionar conectados a una misteriosa red.

No obstante, el destino parece no ofrecer tregua y, a través de una sucesión de eventos, Chile termina tomando un rumbo que no estaba previsto por nadie.

Con un valor que varía entre los $13 mil a $15 iml, la nueva edición de Synco, ahora bajo la editorial Plaza & Janés, ya se encuentra disponible en la mayoría de las librerías del país.