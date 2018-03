General (s) de Carabineros admite "errores en procedimientos": "No hemos podido comprobar" que funcionen programas de Álex Smith

El general director (S) de Carabineros, Julio Pineda, quien además está a cargo del sumario administrativo interno por la manipulación de evidencias en la “Operación Huracán”, dijo que “no hemos podido comprobar” que funcionen los programas Antorcha y Tubicación, del ex asesor civil Álex Smith.

En entrevista con El Mercurio, el general Pineda también afirmó que el ex director Bruno Villalobos, a quien reemplazó ayer, no tenía conocimiento de esta situación, porque “la Inteligencia se maneja de forma muy hermética”, pero añadió “tenemos que reconocer, como institución, que se cometieron errores en los procedimientos".

Consultado si funcionan los programas de Smith, respondió que “nosotros no hemos podido comprobarlo. No lo hemos podido comprobar, porque justamente coincidió con la desvinculación de Smith, en que él definitivamente ya dejó de entregar los antecedentes de cómo podía funcionar su programa. Y tanto el programa ‘Tubicación’ como el programa (Antorcha)… todavía no han podido demostrar que resultan”.

Acerca del sumario que encabeza y que seguirá bajo su dirección, señaló que “ahí hay un trabajo que se hizo muy intenso. No hemos podido comprobar la efectividad de los sistemas informáticos que se ocuparon. Solo tenemos las declaraciones de que no han tenido ninguna variación de que efectivamente bajaba la información, de que había información, de que había conversaciones de comuneros, que los llevaron a tomar decisiones o mails de prueba”.

“Pero yo no podía comprobar que hay implantación, porque no tengo los equipos, no he podido examinarlos. Todo con lo que trabajaba Labocar ya está incautado, desafortunadamente la diligencia que llevábamos bastante adelantada con el FBI quedó inconclusa”, agregó.

Precisamente, sobre los peritajes del FBI, expresó que no se efectuarán, debido a que “el señor Smith, una vez que se desvinculó, se negó a entregar los códigos fuentes de sus software”.

Requerido si fue un error haber contratado los servicios de Smith, contestó que “todavía no podemos comprobar que sea mentira lo que están diciendo. Aunque es muy probable que lo sea, pero no hemos podido comprobarlo”.