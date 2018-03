Larraín propone una reforma a la reforma de la reforma

“Reforma tributaria este año de todas maneras”, dijo enfático el, de nuevo, ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

Ayer el jefe de las finanzas públicas se instaló en su otrora oficina de Teatinos 120 y anunció cuáles serían sus primeras tareas en el cargo. Uno de los primeros y que esperan dar a conocer.

“Tendremos un proyecto que esperamos conversar y consensuar. El objetivo es simplificar el sistema tributario y hacerlo más amigable con el contribuyente”, señaló.

Cabe recordar que el año pasado, de la mano de Rodrigo Valdés, ya se realizó una “reforma a la reforma” para hacer más sencillo el sistema, por lo que en el caso de Larraín sería una “reforma a la reforma de la reforma”.

“Hemos visto en la practica grandes empresas, con un equipo de contabilidad y finanzas, que no son capaces de entender estas normas ni pueden completar sus formularios de renta”, ejemplifica Francisco Sepúlveda, director de Magíster en Tributacion de la Universidad Mayor.

“La clave de una reforma tributaria es recaudar más y mejor. El recaudar mejor es lograr un recaudo que no haga daño a las empresas”, advierte Patricio Gana, socio principal de AK Contadores.

Respecto a posibles modificaciones impositivas, Sepúlveda dice que “en las empresas, si uno mira a nivel mundial, la tendencia es que baje la tasa de impuesto. Pero no sé si el nuevo gobierno se va a animar a una rebaja en la tasa, porque sería impopular”.

Ajustar el cinturón

Ante el mayor déficit fiscal dado a conocer (que alcanza 2,1% del PIB), el ministro aseguró que “si nos tenemos que ajustar el cinturón, los que trabajamos en el sector público lo vamos a hacer”.

¿Qué tipo de medidas podría tomar Felipe Larraín? Algunas similares a las que implementó hace más de cuatro años. “En el gobierno anterior, nosotros hicimos un ajuste fiscal y una de las medidas que tomamos es que los autos no se renueven antes de los seis años. Son estas iniciativas de austeridad las que vamos a tomar”, comentó.