Nuevo terremoto golpea a la Casa Blanca: Trump despide a Tillerson del Departamento de Estado

Un nuevo terremoto político golpea a la Casa Blanca en medio del desfile de funcionarios que entren y salen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituye al Rex Tillerson del Departamento de Estado.

Fiel a su estilo, Trump informó del cambió a través de Twitter el martes por la mañana, agradeció a Tillerson por su trabajo e indicó que designará al jefe de la CIA, Mike Pompeo, en su lugar.

Pompeo será reemplazado en la CIA por su segunda, Gina Haspel, quien sería la primera mujer que ocupa el cargo.

"Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico! ¡Gracias Rex Tillerson por tu servicio! Gina Haspel será la nueva directora de la CIA y la primera mujer elegida para el cargo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió el mandatario en la red social.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018