Según Campos, ni aunque se lo hubiese pedido el Papa habría cerrado Punta Peuco

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, negó ayer haber recibido cualquier tipo de decreto respecto al cierre del penal de Punta Peuco con la firma de la ahora expresidenta Michelle Bachelet.

No obstante, durante esta jornada, en entrevista con ADN Radio, fue más allá en su planteamiento diciendo que tampoco lo recibió durante el fin de semana. Por otra parte, sostuvo que aunque hubiese recibido el decreto el sábado o domingo pasado, no lo hubiese firmado, por no hallarse ya en su cargo de ministro.

Ni aunque me lo pidiera el Papa

“En los hechos, yo cesé mis funciones como ministro de Justicia el día viernes a las 5 de la tarde. Aunque hubiese sido el Papa de Roma (quien me lo pidiera), ni el sábado ni el domingo ejecuto al acto alguno (de cierre)”, afirmó el ex titular de Justicia en conversación con la citada radio.

Igualmente, durante la entrevista sostuvo que "las conversaciones privadas con la Presidenta no las comento ni con mi mujer ni menos con la prensa. Comprenderás que si el sábado o el domingo me hubiesen planteado ejecutar cualquier acto vinculado con el Ministerio de Justicia, el que hubiese sido, me habría negado a hacerlo".