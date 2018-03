Viñas chilenas serán protagonistas de feria vitivinívola en Alemania

Más de 6.600 expositores de diversos países se darán cita en Alemania para participar del ProWein 2018, una importante feria vitivinícola, de la cual varias viñas chilenas serán las protagonistas en esta versión.

Entre el 18 y 20 de marzo, en Düsseldorf, 62 viñas chilenas serán parte del pabellón nacional, informaron desde Vinos de Chile.

Este año además de los stands individuales, habrá un display en 3D de Valparaíso, para dar a conocer este lugar de gran atractivo turístico. Habrá un espacio que permitirá realizar actividades complementarias, potenciar el vino y el turismo. En esta barra, con el apoyo de los dos ganadores del Concurso Nacional de Sommelier 2017, se realizarán demostraciones de comidas típicas chilenas maridadas con los vinos nacionales.

El crítico inglés Tim Atkin estará a cargo de lanzar el "review", que tras su último viaje a Chile donde tuvo la oportunidad de degustar más de mil vinos, cifra récord para nuestro mercado. También realizará un seminario y la cata “The best of the New Chile”, con el que se referirá al dinamismo que está enfrentando la industria, lo que ha contribuido a nuevos desarrollos en zonas, cepas y métodos de producción.

“Para nosotros es muy importante asistir a estas ferias internacionales de alto nivel, ya que nos permite mostrar la calidad y diversidad de nuestra oferta nacional y dar a conocer el dinamismo del sector y los ultimos desarrollos”, afirmó Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile.

Respecto a las ventas del extranjero, el presidente del gremio explicó que “internacionalmente hemos estimado un crecimiento de las exportaciones de vino embotellado de 7% en volumen y 7,9% en valor, lo que nos permitirá superar los 520 millones de litros y US$1.620 millones. En este desempeño resaltan los mercados de China y Brasil, que vienen creciendo de forma impresionante, así como también Japón y Canadá, países donde estamos enfocando la estrategia de manera fuerte”.