Zaldívar asume polémica presidencia del Consejo Resolutivo de Asignaciones tras derrota en elecciones parlamentarias

El ex presidente del Senado, Andrés Zaldívar, asumirá hoy igual cargo en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso, designación que causó polémica por la actuación del parlamentario DC en el caso de las asesorías externas con copy-paste y por lo que fue calificado como eternización en el poder del octogenario político.

Su nombre para el cargo circuló desde diciembre pasado, después de perder la reelección en la Región del Maule, y se ratificó en el Senado y en la Cámara de Diputados en enero. Asumirá la presidencia del consejo resolutivo en su calidad de ex ministro de Hacienda del Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Los otros miembros del consejo que se constituyen hoy son Enrique Marshall, como ex consejero del Banco Central; Arturo Irarrázabal, como ex decano de Derecho; Alfonso Vargas, como ex diputado; y José Antonio Gómez, como ex senador.

En su nuevo rol, el legislador recibirá una dieta en torno a las 100 UF, o sea poco más de 2,6 millones de pesos.

La entidad está encargada de fijar criterios de uso respecto de las asignaciones que el Estado dispone para que los congresistas ejerzan su labor, en virtud de lo cual firmó las resoluciones que determinan los montos asignados para este 2018, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

En ese sentido, se decidió que los diputados reducirán el monto de sus asignaciones, destacando la rebaja para las asesorías externas que disminuirá de $2,3 millones por diputado, a un millón de pesos. En el caso de los senadores no hubo ajustes, por lo que Hacienda debió reasignar fondos a la Cámara Alta, en medio de otra polémica.

El actual senador no fue reelecto en noviembre, pero seguirá en el Congreso.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias está integrado por 5 miembros elegidos por los tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio, a propuesta de una comisión bicameral especialmente constituida al efecto y compuesta por igual número de legisladores.

Tras revelarse el escándalo de las asesorías externas pagadas con millonarias sumas, y que en muchos casos resultaron ser un copy-paste de internet, incluso de Icarito, Zaldívar se negó a entregar antecedentes a la fiscalía, lo que sí hizo la Cámara de Diputados.