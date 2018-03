Alexis confesó su amor azul: "El sueño de mi papá era que terminara mi carrera en la U y se lo voy a cumplir"

El Gráfico Chile/ATON Chile

Ya no es un secreto que, a pesar de haber jugado y sido campeón con Colo Colo, Alexis Sánchez simpatiza con Universidad de Chile porque su familia es hincha del cuadro azul.

Y el propio tocopillano lo confirmó al revelar que desea poner punto final a su carrera en el cuadro estudiantil para así cumplir el anhelo de su fallecido padre.

"Es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo. En mi familia les gustaría que termine mi carrera en la U. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere", reconoció el jugador del Manchester United en una entrevista que Chilevisión dio una adelanto sobre una entrevista que le realizó y que la emitirá esta noche en el noticiero central.

Además, el artillero formado en Cobreloa se refirió a las críticas por su bajo rendimiento en el elenco de Old Trafford, cuadro al que arribó en enero pasado como una verdadera estrella.

"La presión no me juega en contra, me juega a favor. Entre más presión tengo, mejor me siento. Creo que soy un jugador importante a nivel mundial, ser el mejor pagado de la Premier League me llena de orgullo por ser chileno", recalcó.

La Selección

Asimismo, el tocopillano todavía lamenta la eliminación del Mundial de Rusia 2018, un hecho que no puede superar al igual que todos sus compañeros: "Hasta el día de hoy no lo supero, cuando se termine este Mundial yo creo que estaré más tranquilo".

"Después del partido (con Brasil) me fui a Londres, quería estar solo con mis dos perros, nadie más. Estuve tres días solo pensando", aseguró. Además, dijo que "no fuimos por culpa de nosotros. Creo que a veces nos confiamos. Pensamos en ganarle a Paraguay por ser los campeones y estábamos equivocados, yo sabía que no podíamos reaccionar así. Nos relajamos y creo que eso nos tiene que servir de experiencia".

Uno de los problemas tras la caída en Brasil fue entre el capitán Claudio Bravo y el volante Arturo Vidal, sobre lo cual Alexis dijo que "no creo que deban tener una conversación ellos dos, creo que el grupo se debe una conversación seria, no solamente ellos. Creo que la gente habla mucho de ellos dos y no son ellos dos, son el grupo, el equipo, que es lo más importante".

"Al final es el equipo el que va a dar la cara, la familia que tenemos nosotros, debemos tener una conversación interna, entre nosotros. Por eso lo más importante es que lleguemos todos allá y empecemos a hablar", sentenció.