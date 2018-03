Dominga: Hoy se realizará una audiencia de conciliación clave para el futuro del proyecto

Las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz y el senador Guido Girardi manifestaron su desacuerdo con la audiencia de conciliación que se realizará hoy en Antofagasta, entre la empresa Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el proyecto minero portuario Dominga.

La audiencia fue convocada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que tiene jurisdicción en la Región de Coquimbo donde se levantaría el polémico proyecto, y se realzará a contar de las 15 horas en la sala del pleno de la Corte de Apelaciones antofagastina.

Andes Iron, dueña del proyecto, pide revertir la decisión del Comité de Ministros de agosto pasado que rechazó Dominga por no ajustarse a la legislación medioambiental vigente. El tribunal presentará una propuesta de solución al conflicto, escuchará a las partes (el SEA representa al Comité de Ministros), incluida la comunidad de La Higuera, y dará a conocer su fallo el 30 de marzo.

El senador Girardi señaló que “este es un proyecto ilegal y estamos en desacuerdo con la construcción de un puerto en uno de los diez sitios prioritarios más importantes del planeta sólo por el interés económico de Andes Iron. Ya existen dos puertos en la zona, Coquimbo y Huasco, que pueden ser utilizados por la empresa sin provocar daño alguno”.

El parlamentario PPD agregó que “lo grave es que el Tribunal Ambiental ha tomado la peor de las decisiones, que es hacer una conciliación entre la empresa y el SEA, que es una institución que nosotros cuestionamos porque en vez de defender los intereses del Estado violó la ley para favorecer la empresa, pues aprobó la construcción del puerto sin tomar en cuenta los informes negativos al respecto de Conaf”.

El congresista afirmó que “si la conciliación termina favoreciendo el proyecto nosotros iremos a la Corte Suprema y a todos los tribunales internacionales que sean pertinente”.

Girardi insistió en que “no es necesario construir un puerto que va destruir uno de los sitios de biodiversidad más valiosos del planeta, nosotros no tenemos problemas si se usan los puertos ya existentes como el de Coquimbo o de Huasco”.

También criticó la destitución del director del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, y su remplazo por Hernán Brücher, quien fue seremi de Medio Ambiente en Valparaíso en el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

El senador dijo que “el Presidente tiene el derecho de nombrar un nuevo director del SEA, pero cuestionamos la conciliación entre la empresa y un servicio totalmente cuestionado que no representa los intereses de la nación”.

Por su parte, la senadora Isabel Allende dijo que “de una vez por todas este país debe aprender que el crecimiento no debe ser antagónico con el tema medioambiental. Reservando y protegiendo el patrimonio es cuando un país potencia su economía y no al revés, por eso no nos parecen bien las declaraciones del ahora ministro de Economía, José Ramón Valente, que calificó de ‘interesante’ el proyecto Dominga antes que se lleve a cabo el proceso”.

Allende agregó que “no estamos en contra de los proyectos mineros, pero deben ser sustentables, amigables con el medioambiente y la ubicación de este puerto es un atentado contra una de las mayores reservas de biodiversidad de Chile y el planeta. Es lamentable que esta zona de conservación de uso múltiple no abarcó la totalidad del sector y dejó un espacio donde podría instalarse el puerto”.

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz afirmó que “el proyecto Dominga tiene un origen bastante turbio, recuerden que el subsecretario de minería Pablo Wagner que estuvo involucrado en actos de coima, fue quien impulsó este proyecto”.

También enfatizó que la minera tiene una vida útil de sólo 22 años, en cambio el turismo y la pesca son eternos, y que “el verdadero negocio detrás de Dominga es la construcción del puerto para utilizarlo con toda la carga que entrará a través del túnel Aguas Negras y el corredor bioceánico que se extenderá desde Porto Alegre a Coquimbo”.