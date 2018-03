Especialistas explican la gravedad de las palabras de Guillier al ofrecer "territorio por territorio" como solución a petición de mar de Bolivia

"Territorio por territorio". Esa fue la propuesta que realizó el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier (IND) para solucionar el problema de la demanda marítima de Bolivia y que vivirá un nuevo capítulo este 19 de marzo cuando se inicien los alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda.

Pese a que este lunes salió a explicar sus dichos indicando que se estaba refiriendo a una "explicación histórica" del "Acuerdo de Charaña" (que data de 1975) y que "no hay ninguna posibilidad de canje", para algunos expertos sus dichos sí podrían resultar peligrosos.

Los hechos

La polémica frase fue dicha en una entrevista otorgada a CNN Chile. Ahí fue que habló de una "solución con compensaciones territoriales, de manera que no se pierda patrimonio territorial o marítimo, pero en el entendido de que eso no ponga en entredicho la unidad geográfica de Chile". Tal hecho motivó la molestia de varios políticos, entre ellos el ex presidente Ricardo Lagos.

"A un señor que lo van a nombrar en una misión, que empieza a decir que cambia territorio por no se qué… ¡Por favor, seamos serios!", declaró Lagos. Pero, ¿Por qué es tan grave?

Críticas

Para Francisco Chahuán (RN), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, tanto la forma como el fondo de esas declaraciones de Guillier son dañinas par las aspiraciones de la defensa de Chile en La Haya.

"Ad portas de los alegatos, a pocos días de aquello, estas declaraciones pueden debilitar la sólida argumentación de todo un equipo", sostuvo a Publimetro el parlamentario.

Agrega que "yo esperaría que las palabras de Guillier no fueran citadas por la defensa de Bolivia en la CIJ".

Samuel Fernández, ex embajador de Chile en la Unesco y en otros países de Áfica como Egipto o Túnez agrega que las palabras, al ser pronunciadas por una autoridad del Senado, que además viaja en una comitiva a defender la postura de Chile desde la próxima semana, podría incluso entregar material para que Bolivia refuerce su postura.

"Él es un senador, un ex candidato a la presidencia, una persona que se está preparado para ir a La Haya que, al decir esto, sí podría sentar un antecedente que vaya de la mano con la argumentación boliviana".

Problema

Fernandez, que es también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, explica que pese a que son bajas las posibilidades que los bolivianos usen estas palabras en la exposición que tienen preparada, lo grave está en que podría generar un patrón que sí pueda ser usado por Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida al mar.

Para ello recuerda que la permanente oferta de Chile de abrirse a negociaciones, como "El Acuerdo de Charaña", "la agenda sin exclusiones" o la conversación de los "13 puntos", permitieron a Bolivia darle consistencia a su alegato. Ello pues, según el país andino, esta actitud de forma reiterada, podría generar las condiciones para adoptar un compromiso real y obligatorio a buscar una salida al mar.

"Es cierto que los actos unilaterales sí pueden construir obligaciones jurídicas para quienes las emitan" dice el profesor pero de inmediato agrega que "estas opiniones fueron emitidas a modo personal por el senador y en ningún caso a nombre del Estado. Aún así podrían ser utilizadas como un antecedente", precisa.

Por último, el flamante canciller Roberto Ampuero aseguró que "Alejandro Guillier viaja con nosotros a La Haya a defender precisamente la posición de Chile, tal como la ha venido planteando nuestro país", recalcó.