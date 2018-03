La acusación de Jaime Campos que salpica a Bachelet: "Recibí instrucciones superiores" para designar notario a ex fiscal de Caval

Un nuevo capítulo en la polémica por la postulación del ex fiscal del caso Caval Luis Toledo para ser notario en San Fernando, un hecho que causó diversas críticas al Gobierno de Michelle Bachelet durante los últimos días de su administración.

Esto luego que el ministro de Justicia Jaime Campos retirara el nombramiento previo de otra persona para poner el nombre del persecutor.

Sin embargo, tras la polémica Toledo decidió renunciar a su postulación, aunque el ministro de Justicia Hernán Larraín ya había adelantado que iba a paralizar la designación.

La dimisión del ex fiscal del Caso Caval no logró eso sí frenar los dimes y diretes en torno a este tema, ya que esta jornada el ex ministro Campos volvió a referirse al caso, lanzando una dura acusación que salpica al saliente Gobierno.

En entrevista con Radio Universo, el otro ministro señaló que "un viernes designé al (abogado Alberto) Ortega y el lunes recibí instrucciones superiores de que debía designar al fiscal Toledo". De esta manera, reveló presiones para el nombramiento del persecutor.