"Le pegaron a señoras y niños": Denuncian violento desalojo por parte de Carabineros en campamento de Antofagasta

Pasado el mediodía en Antofagasta se produjo un violento desalojo por parte de Carabineros del campamento René Schneider II, el que se ubica hace aproximadamente unos cuatro meses en el sector centro alto de la ciudad nortina.

Los vecinos del campamento, en el cual hoy se encuentran unas cien familias inscritas, denuncian violencia desmedida por parte de funcionarios de Carabineros. "Agredieron a nuestros vecinos, a niños, señoras, no les importó nada. Además, se llevaron detenidos a tres dirigentes, a quienes también los golpearon", afirmó a Publimetro Elizabeth Andrade, dirigenta de la zona.

"Hasta el lugar llegó una delegada de la gobernación con una orden de desalojo que tenía fecha pasada (enero) y que era para otro campamento", acusó Andrade, quien también señala que hasta el lugar llegaron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El René Schneider II es uno de los 60 campamentos con registro de familias que se encuentran en la ciudad, los cuales cuentan con registros y organización de las familias que allí habitan. Sin embargo, son más de 90 los campamentos que se sitúan en el mismo sector.

Al respecto, la diputada por la región, Catalina Pérez, afirma que "hechos como estos no pueden volver a ocurrir. Hoy tenemos una cantidad indeterminada de mujeres, niños y ancianos constatando lesiones. Creemos que este no es el medio correcto de dialogar con las organizaciones ni de relacionarnos con nuestras comunidades. Debemos cuestionar el actual sistema de viviendas".

En tanto, el comandante Nelson Alvarado Fortes, comisario de la 3ª Comisaria de Antofagasta explicó a Publimetro que "en cumplimiento de una orden administrativa de la gobernación provincial prestó la cobertura de seguridad, para que el personal de la gobernación y de la municipalidad pudiera desalojar diferentes cosas que había en el campamento, como por ejemplo palos y mallas".

Sin embargo, Carabineros acusa que funcionarios de la gobernación también resultaron heridos. "Fue así como en un minuto determinado, un grupo de sujetos procedió a lanzar distintos objetos contundentes, impactando a algunos de ellos en personal de la gobernación, resultando dos personas lesionadas y procediendo a detener a tres sujetos por desordenes, dos de ellos chilenos y uno colombiano", agrega el comandante.

"Las construcciones viviendas en Antofagasta son muy escasa y no alcanza para la cantidad de gente que se encuentra en nuestra ciudad postulando para su vivienda en nuestro grupo se encuentran mujeres embarazadas, personas de tercera edad, madres solteras, extranjeros y personas con discapacidad. Que ya no saben cómo seguir pagando un arriendo por que las casas en esta ciudad están sobre evaluadas por ser un sector minero, la gente piensa que todos trabajamos en minerías por eso sus precios tan elevados y no ven la realidad de lo que pasa en la ciudad", afirmaba Erick Silva, vocero del campamento.