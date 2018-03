Eyzaguirre le responde al ministro de Economía: "Está mal informado sobre el déficit fiscal"

Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de hacienda y uno de los hombres más influyentes en el gabinete de Michelle Bachelet, le respondió con firmeza al actual ministro José Ramón Valente sobre el estado de las finanzas públicas de Chile, en particular en lo relativo al monto del déficit fiscal.

"Aquí se nos dijo en enero que el déficit era un 1,7%, ahora, a un día antes de entrar este Gobierno, el ministro de Hacienda saliente reveló una cifra mayor que equivale a 1.100 millones más de déficit", expresó Valente y de inmediato el ex hombre fuerte de hacienda le replicó a nuevo funcionario, en entrevista a Radio T13.

"Ayer sale el ministro Valente haciendo estas acusaciones gravísimas. Está mal informado, porque él habla de US$1.000 millones menos en la caja (fiscal) y eso es completamente falso, porque aquí no ha habido ninguna revisión del déficit efectivo, ni de la deuda. Los chilenos pueden estar tranquilos porque no es que tengamos 1.100 millones de dólares menos", comentó Eyzaguirre, rematando que era un "despropósito" sus afirmaciones.

"Yo me enteré de esto hacia fines de febrero, porque este cálculo es hecho por los técnicos de la Dirección de Presupuestos, y ellos nos informaron este 1,7%, y cuando vuelvo de vacaciones me informan que había subido por dos hechos que no se habían dado con anterioridad", explicó el ex ministro a los auditores.