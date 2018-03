La esposa de Donald Trump Jr. solicita el divorcio

Donald Trump Jr. y su esposa, Vanessa Trump, podrían estarse divorciando.

Vanessa Trump, una ex modelo, busca un divorcio no disputado del hijo del presidente, según un registro jurídico público presentado el jueves. No se han difundido detalles de la demanda de divorcio.

Los esposos, ambos de 40 años de edad, se casaron en 2005 y tienen cinco hijos.

La Organización Trump, en donde Donald Trump Jr. es uno de los ejecutivos, no respondió de inmediato a correos electrónicos en busca de comentarios. La solicitud ante la corte no incluyó los nombres de los abogados de la pareja.

El compromiso y el matrimonio de Vanessa Trump con Donald Trump Jr. ya eran material de los periódicos sensacionalistas en Nueva York desde mucho antes que su suegro, Donald Trump, ingresara a la política.

Al momento de su compromiso, se difundieron historias poco favorecedoras sobre cómo Trump Jr. había aceptado sin costo una sortija de diamantes de un comerciante de joyas de Nueva Jersey, a cambio de que accediera a montar frente al establecimiento una recreación del momento en que pidió matrimonio, y que ésta fuera cubierta por los periodistas y las cámaras de televisión.

El mes pasado, Vanessa Trump abrió una carta dirigida a su marido que contenía una sustancia blanca no identificada y fue hospitalizada brevemente como medida preventiva, pero a fin de cuentas se determinó que la sustancia no era peligrosa.

Posteriormente se acusó a un hombre de Massachusetts de haber enviado el correo amenazador.