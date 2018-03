Puente peatonal colapsa sobre automóviles en Florida: autoridades reportan varios muertos y heridos

Un puente peatonal recién instalado colapsó el jueves en la Universidad Internacional de Florida en el área de Miami. Por el momento se desconoce el número de heridos o si hay víctimas fatales, sin embargo, autoridades hablan de varios muertos.

Algunos videos mostraban a socorristas subiendo personas en ambulancias.

El gobernador Rick Scott tuiteó que había hablado con el jefe de policía de Miami-Dade, Juan Pérez, sobre la caída del puente. “Estaré permanentemente en contacto con la policía durante toda la jornada”, dijo Scott.

I have spoken with Miami-Dade County Police Chief Juan Perez about the pedestrian bridge collapse at FIU. I will be in constant communication with law enforcement throughout the day.

— Rick Scott (@FLGovScott) March 15, 2018