¿Vuelve la Guerra Fría? La respuesta occidental en bloque y los ácidos tweets de la embajada de Rusia en Reino Unido

Los líderes de Estados Unidos, Francia y Alemania se unieron el jueves a Gran Bretaña para culpar a Rusia por envenenar a un ex espía con un poderoso veneno, calificando el ataque como "el primer uso ofensivo de una neurotoxina en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

En una inusual declaración conjunta, el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra británica Theresa May dijeron que "no hay una explicación alternativa plausible" para la responsabilidad rusa.

Por su parte, Rusia declaró que “sin duda” expulsará a diplomáticos británicos en represalia por la expulsión de 23 rusos de Gran Bretaña, señaló el canciller de Putin, Serguei Lavrov, el jueves.

En declaraciones reproducidas por la agencia Novosti, Lavrov expuso que se tomará la medida “próximamente”, pero que Moscú informará a Londres a través de los canales oficiales antes de hacer el anuncio público.

El miércoles, la primera ministra británica expulsó a 23 diplomáticos rusos, interrumpió los contactos de alto nivel y prometió tomar medidas tanto abiertas como clandestinas.

Como si decidieran apagar el fuego con bencina, la embajada de Rusia en Reino Unido ha decidido responder a las acusaciones de intento de asesinato con una serie de irreverentes tweets que se alejan de la línea diplomática que ha utilizado el gobierno de May.

"La temperatura de las relaciones de 🇷🇺 🇬🇧 desciende a -23º, pero no tenemos miedo del clima frío", escribieron el miércoles en la cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia, junto con una imagen de un termómetro que marca la temperatura señalada.

The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018