Sexo en vivo: hizo una videoconferencia con trabajadores de 5 provincias y en un "descanso" tuvo relaciones con una empleada en la sala de juntas

En un verdadero escándalo se ha convertido el comportamiento de un gerente de una empresa eléctrica en China que “transmitió” en vivo mientras tenía relaciones sexuales con una empleada en la sala de juntas.

El directivo de Southern Power Grid realizó una videoconferencia con trabajadores de 5 provincias cuando se olvidó de terminar la transmisión mientras hacían un “descanso”, señala Mirror.

Minutos después el gerente apareció junto a la empleada y tuvieron sexo sobre la mesa de la sala de reuniones.

El video salió a la luz pública luego de que fuera filtrado a las redes sociales, rápidamente se viralizó y motivó una reacción de los censores chinos que “eliminaron” las imágenes de las redes.

Dos empleados de la compañía fueron arrestados y están acusados, entre otros cargos, de difamación.

El gerente habría sido identificado a través de las redes y aseguró que entablaría demandas.

A China Southern Power Grid video of an executive having sex with a female employee during a break of the company's group-wide video conference, so that the whole company watched their sexual intercourse alive, has gone viral on Chinese social media. https://t.co/JJ4jpUveON

— Harper Field (@field_harper) March 11, 2018