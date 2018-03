Confech responde al ministro Varela y afirma que “seguiremos marchando”

La vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), Sandra Beltrami, aseguró hoy que los estudiantes seguirán marchando mientras la deuda del CAE, los altos aranceles y baja calidad de la enseñanza “nos siga agobiando”.

De esta manera, Beltrami respondió al ministro Gerardo Varela, quien en un entrevista declaró que “hubiera querido que los estudiantes entiendan que el tiempo de las marchas ya pasó, y que hoy día la gente está cansada de las marchas y lo que quiere es un esfuerzo por la calidad de la educación".

La dirigente de la Confech afirmó que "el mercado de la educación nos entrega un bajo nivel a un alto costo monetario para nuestras familias; todos quisiéramos estar en las aulas, ya que para eso entramos a la educación superior, para obtener un título profesional o técnico, es el sueño de todo estudiante”.

Educación "indigna y cara"

Sin embargo, añadió, “cuando te das cuenta de que la educación que se te entrega es indigna y cara y que eso es para que unos cuantos empresarios lucren a costa del esfuerzo de tu familia, es por eso que no queda otra opción y debes salir a la calle y luchar por lo que es justo".

Agregó que “el mercado educativo no funciona, otorga un pésimo servicio, ya que ellos le dicen servicio al derecho a la educación, y eso es lo que debe asumir este gobierno, que mientras sea un servicio y no un derecho seguirá siendo malo y seguiremos marchando". "La crisis de la educación ha ido creciendo, una prueba de ello es que los estudiantes de Arcis no tengamos docentes contratados, clases ni matrículas y que hubiésemos tenido que recurrir de protección para que se respeten nuestros derechos. Nos encantaría estar en las aulas, pero gracias a la negligencia del Mineduc desde enero que no podemos", concluyó.