Ministro de Educación Gerardo Varela: “El tiempo de las marchas pasó"

"Uno no puede restarse a un llamado, y menos a una cartera tan importante", dice el nuevo el nuevo ministro de una de las carteras más complejas de comandar: Educación. De todas formas, Gerardo Varela -en entrevista con Reportajes de La Tercera-, dice que en algún momento pensó que Sebastián Piñera lo nominaría a encabezar Justicia, dada su condición de abogado.

"Yo alguna vez había conversado con el Presidente hace un par de años. Me había preguntado si estaba dispuesto a servir en un gobierno, yo le dije que sí. Pero lo que me sorprendió fue la posición que me ofreció. Alguien que viene de una determinada actividad se considera que está medio inhabilitado para ejercer en esa actividad. Yo creo que eso me hubiera afectado en Justicia precisamente. Esta es una cartera que tiene desafíos legales muy relevantes", señala Varela sobre su designación.

Consultado sobre si pensó en las columnas que redactó antes de asumir, el titular del Mineduc señala que "la verdad es que no soy como Fernando Henrique Cardoso, que dijo “me arrepiento de todo lo que he escrito”. No, yo lo que escribí, lo escribí, lo pensaba. Me parece que debe haber libertad para opinar cuando se está debatiendo y, por supuesto, la libertad se acaba cuando ya hay una ley que hay que cumplir. Son etapas distintas".

"¿Si lo sigo pensando? Uno no cambia de opinión con tanta facilidad. Simplemente cambian los incentivos y cambian las obligaciones", añade.

Respecto a si hay riesgos de que la gratuidad sea reversible, Varela aclara que "reversible no va a ser. Cuando uno da un beneficio social de esta magnitud y naturaleza es muy difícil de revertirlo (…). Hay que hacer el esfuerzo de que funcione y que funcione bien. Probablemente, la discusión se va a dar en muchos años más si fue la herramienta más adecuada y correcta para los tiempos. Yo creo que hoy día es muy prematuro para discutir eso".

Consultado sobre su relación con el movimiento estudiantil y que ya se le haya anunciado un paro, el ministro dice que "hubiera querido que no fuera así. Hubiera querido que los estudiantes entiendan que el tiempo de las marchas ya pasó, y que hoy día la gente está cansada de las marchas y lo que quiere es un esfuerzo por la calidad de la educación".

"Quisiera creer que los alumnos tienen una responsabilidad enorme y es que hay 17 millones de chilenos financiando a 700 mil que estudian gratis. Esos 17 millones de chilenos lo que esperan ver es un retorno por su inversión. Quieren ver estudiantes en las aulas, colegios funcionando", subraya el nuevo secretario de una de las carteras más complejas.